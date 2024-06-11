Γράμμα στον μεγαλύτερο εαυτό μου: η ιστορία μιας έφηβης κοπέλας

Ελπίζω να θυμόμαστε ότι πρέπει να φερόμαστε καλά στον εαυτό μας. Προσπαθώ διαρκώς να δείχνω σε έφηβες όπως εγώ πως η αποτυχία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αλλά μερικές φορές δυσκολεύομαι να υπενθυμίσω το ίδιο πράγμα σε μένα.



Αγχώνομαι και πελαγώνω όταν οι εργασίες στο σχολείο, το τρέξιμο και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις αρχίζουν να γίνονται βουνό και ξεσπάω στον εαυτό μου, ενώ δεν θα έπρεπε. Ελπίζω στο μέλλον να θυμόμαστε ότι εμείς ορίζουμε το πρόγραμμά μας. Ότι, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε (στον στίβο και όχι μόνο!), τελικά θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε.