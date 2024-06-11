Γράμμα στον μεγαλύτερο εαυτό μου: η ιστορία μιας έφηβης κοπέλας

Γράμμα στον μεγαλύτερο εαυτό μου
Επεισόδιο 1: Issey Kyson
Γεια σου, μελλοντική Issey!
Πώς είμαστε; Τρέχουμε ακόμα;
Θα ήθελα πολύ να μην διαβάζουμε αυτό το γράμμα ούτε δευτερόλεπτο πριν από τις δέκα το πρωί. Πες μου ότι ο μελλοντικός εαυτός μου κοιμάται μέχρι εκείνη την ώρα. Ελπίζω ότι ετοιμαζόμαστε για μια μέρα γεμάτη με όλα όσα αγαπάμε: τρέξιμο, φυσική, ζεστά μπάνια και χρόνο με την οικογένεια.
Ανυπομονώ να μάθω πώς τα πήγαμε όσον αφορά την προσπάθεια να αλλάξουμε τα δεδομένα στο μάθημα της γυμναστικής. Τα κορίτσια μαθαίνουν περισσότερα τώρα για την επίδραση που έχει η εφηβεία στον αθλητισμό; Είμαστε στο πλευρό τους στο γήπεδο για να τους δώσουμε έμπνευση να συνεχίσουν να γυμνάζονται, όπως το έκαναν η Lina και η Laviai Nielsen για μένα;
Ελπίζω να θυμόμαστε ότι πρέπει να φερόμαστε καλά στον εαυτό μας. Προσπαθώ διαρκώς να δείχνω σε έφηβες όπως εγώ πως η αποτυχία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αλλά μερικές φορές δυσκολεύομαι να υπενθυμίσω το ίδιο πράγμα σε μένα.
Αγχώνομαι και πελαγώνω όταν οι εργασίες στο σχολείο, το τρέξιμο και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις αρχίζουν να γίνονται βουνό και ξεσπάω στον εαυτό μου, ενώ δεν θα έπρεπε. Ελπίζω στο μέλλον να θυμόμαστε ότι εμείς ορίζουμε το πρόγραμμά μας. Ότι, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε (στον στίβο και όχι μόνο!), τελικά θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε.
Εντάξει, θα σε αφήσω τώρα. Είμαι σίγουρη ότι ο μελλοντικός σκύλος μας γκρινιάζει για να βγει βόλτα ή μπορεί και να μας περιμένουν οι φίλοι μας στον στίβο. Αλλά πριν φύγεις, θέλω να σου δώσω μερικές συμβουλές:
Συνέχισε να τρέχεις επειδή αγαπάς το τρέξιμο.
Συνέχισε να περπατάς στο δάσος επειδή σε γεμίζει ηρεμία.
Συνέχισε να μαθαίνεις όλα όσα μπορείς για το διάστημα επειδή είναι τόσο ενδιαφέρον.
Να αγαπάς το σώμα μας, όποια εμφάνιση και αν έχει. Μην ξεχνάς πόσα έχει κάνει για εμάς.
Καταφέραμε ήδη πολλά και μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.
Με αγάπη,
Issey xx