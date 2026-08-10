Τσεκ ντυσίματος με την Fleur

Η μουσική δίνει απίστευτη έμπνευση. Αυτό το συναίσθημα που σε κατακλύζει όταν βγαίνεις στην πίστα διώχνει κάθε αρνητική ενέργεια και αφήνει ελεύθερη τη δημιουργικότητά σου.



Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αφεθούμε στη χαρά του χορού, χωρίς δισταγμό, και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας στην πίστα. Αυτό είναι το θέμα του νέου μου τραγουδιού με τίτλο "Footwork".



Ας χορέψουμε, λοιπόν!



Ακολούθησε αυτό το βίντεο βήμα-βήμα για να τελειοποιήσουμε μαζί τις κινήσεις για το Footwork.