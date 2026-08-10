Τσεκ ντυσίματος με την Fleur

Μάθε τις κινήσεις με τη Fleur
Είμαι η Fleur. Είμαι 15 ετών. Χορεύω και τραγουδάω, και το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις και εσύ.
Η μουσική δίνει απίστευτη έμπνευση. Αυτό το συναίσθημα που σε κατακλύζει όταν βγαίνεις στην πίστα διώχνει κάθε αρνητική ενέργεια και αφήνει ελεύθερη τη δημιουργικότητά σου.
Νομίζω ότι όλοι πρέπει να αφεθούμε στη χαρά του χορού, χωρίς δισταγμό, και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας στην πίστα. Αυτό είναι το θέμα του νέου μου τραγουδιού με τίτλο "Footwork".
Ας χορέψουμε, λοιπόν!
Ακολούθησε αυτό το βίντεο βήμα-βήμα για να τελειοποιήσουμε μαζί τις κινήσεις για το Footwork.
Έχω σημειώσει μερικές συμβουλές και κόλπα για να μάθεις τις κινήσεις. Επομένως, είτε θέλεις να χορέψεις σε μια σκηνή είτε σε έναν διαγωνισμό ή απλώς στο δωμάτιό σου, θα σαρώσεις στην πίστα και θα το χαρείς.
👟 Συνέχισε να εξασκείσαι. Η υπομονή θα σε ανταμείψει. Στο υπόσχομαι!
️🗯️ Ζήτησε τη γνώμη της οικογένειας και των φίλων σου.
❤️ Φόρεσε σύνολα που σε γεμίζουν αυτοπεποίθηση.
🌸 Να έχεις θετική διάθεση! Στον χορό, σημασία έχει να απολαμβάνεις τη διαδικασία.
Αν θέλεις να δείξεις στον κόσμο τις κινήσεις σου χορεύοντας στον ρυθμό του Footwork, μην ξεχάσεις να με ταγκάρεις! Είμαι η @fleurforreal στο Instagram και στο TikTok.
Και κάτι ακόμη... Απλώς, διασκέδασέ το.
Fleur x
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