Έχε ένα ημερολόγιο δίπλα στο κρεβάτι σου

Ο ύπνος είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα συζήτησης, επειδή είναι τόσο σημαντικός και, ωστόσο, τόσοι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μια βασική αιτία είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκοιμηθούν, επειδή σκέφτονται πυρετωδώς όταν ξαπλώνουν. Ίσως να ξανασκέφτεσαι τα συναισθήματά σου για μια συζήτηση που είχες εκείνη τη μέρα ή αναλογίζεσαι όλα τα πράγματα που πρέπει να θυμηθείς να κάνεις αύριο.



Έχε ένα σημειωματάριο στο κομοδίνο σου και, όταν ξαπλώνεις, αφιέρωνε λίγα λεπτά για να σημειώνεις όλα τα πράγματα που έχεις στο κεφάλι σου. Απλώς κατάγραψέ τα. Σημείωσε αν πρέπει να καλέσεις τον κτηνίατρο για τον σκύλο σου ή να απαντήσεις με email σε κάποιον στη δουλειά. Σημείωσέ τα όλα, ώστε να μπορείς να ακουμπήσεις το κεφάλι σου στο μαξιλάρι και να μην έχεις αυτές τις σκέψεις στο κεφάλι σου.



Γιατί έχει αποτέλεσμα; Σημειώνοντάς τα στο χαρτί, τα βγάζεις από το κεφάλι σου και έτσι μπορείς να περάσεις σε κατάσταση ηρεμίας. Ο πραγματικός σκοπός είναι να πας από την κατάσταση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος σε μια κατάσταση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, που είναι η κατάσταση ηρεμίας. Είναι πολύ δυσκολότερο να φτάσεις σε ένα σημείο όπου μπορείς να κοιμηθείς, εκτός αν αφήσεις τον εγκέφαλό σου να σταματήσει να λειτουργεί σε τόσο υψηλό επίπεδο.



Έτσι απόψε, δοκίμασε να αφήσεις το τηλέφωνό σου και να πάρεις ένα στυλό και ένα σημειωματάριο, για να σημειώσεις όλες σου τις σκέψεις. Θα αποκοιμηθείς γρηγορότερα και θα ξυπνήσεις γνωρίζοντας ακριβώς τι πρέπει να κάνεις εκείνη τη μέρα.