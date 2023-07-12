Χωρίς υπερηφάνεια δεν υπάρχει αθλητισμός: Joy Run Collective

Χωρίς υπερηφάνεια δεν υπάρχει αθλητισμός
Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙΑ+ ήταν πάντα παρούσα. Τάραζε τα νερά μέσα από τον τολμηρό τρόπο έκφρασής της, επιζητώντας την καινοτομία και τη χαρά. Αναδεικνύουμε, λοιπόν, τους αθλητές* και τις ομάδες που έχουν διαχρονικό και θετικό αντίκτυπο στον αθλητισμό, ώστε οι μελλοντικές γενιές να αισθάνονται άξιες και ικανές να κινούνται εξίσου ελεύθερα με οποιονδήποτε άλλο.
Αν δεν έχεις ακουστά το Joy Run Collective με έδρα το Βερολίνο, επίτρεψέ μας να σου το συστήσουμε εμείς. Αφού συνειδητοποίησε τη δυναμική σχέση μεταξύ του τρεξίματος και της αυτοπεποίθησης, η Huyen (η/της/την) αποφάσισε να ιδρύσει αυτήν την υπέροχη κοινότητα, με στόχο να παρέχει στήριξη στα άτομα BIPOC* και queer. Αποστολή του Joy Run Collective είναι να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα queer να ασχοληθούν με το τρέξιμο.
Αυτή η συμπεριληπτική ομάδα παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να απολαύσουν ελεύθερα τη χαρά της κίνησης. Αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, το Joy Run φέρνει την επανάσταση στο τρέξιμο στο Βερολίνο. Επίσης, δημιουργεί έναν χώρο όπου οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να τρέχουν νιώθοντας ασφάλεια και άνεση.
Κοινότητα Joy: όνομα και πράγμα
Περήφανοι που είναι μέλη της ομάδας, η Hany (η/της/την) και ο Jarred (ο/του/τον) είναι ενθουσιασμένοι με την εκπροσώπηση, την προβολή και, κυρίως, την ελευθερία που τους προφέρει η κοινότητα Joy, ώστε να ανακτήσουν τη θέση τους στο υπέροχο περιβάλλον του Βερολίνου.
Όταν νιώθουν ότι προβάλλονται μέσα από έναν ασφαλή χώρο, νιώθουν σιγουριά. Συχνά, θεωρείται δεδομένο ότι μπορούμε να τρέχουμε ανεμπόδιστα. Όμως, η κοινότητα Joy προσφέρει μια βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης και απελευθέρωσης. Για αυτούς, το τρέξιμο δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα. Είναι ένα πνευματικό ταξίδι, που τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι στο παρόν, να ακούν το σώμα τους και να αγνοούν αυτά που μπορεί να σκέφτονται οι άλλοι.
"Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να διεκδικήσεις τη θέση σου σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και να μοιραστείς αυτόν τον χώρο με άλλα άτομα". Hany