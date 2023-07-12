Χωρίς υπερηφάνεια δεν υπάρχει αθλητισμός: Joy Run Collective

Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙΑ+ ήταν πάντα παρούσα. Τάραζε τα νερά μέσα από τον τολμηρό τρόπο έκφρασής της, επιζητώντας την καινοτομία και τη χαρά. Αναδεικνύουμε, λοιπόν, τους αθλητές* και τις ομάδες που έχουν διαχρονικό και θετικό αντίκτυπο στον αθλητισμό, ώστε οι μελλοντικές γενιές να αισθάνονται άξιες και ικανές να κινούνται εξίσου ελεύθερα με οποιονδήποτε άλλο.



Αν δεν έχεις ακουστά το Joy Run Collective με έδρα το Βερολίνο, επίτρεψέ μας να σου το συστήσουμε εμείς. Αφού συνειδητοποίησε τη δυναμική σχέση μεταξύ του τρεξίματος και της αυτοπεποίθησης, η Huyen (η/της/την) αποφάσισε να ιδρύσει αυτήν την υπέροχη κοινότητα, με στόχο να παρέχει στήριξη στα άτομα BIPOC* και queer. Αποστολή του Joy Run Collective είναι να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα queer να ασχοληθούν με το τρέξιμο.



Αυτή η συμπεριληπτική ομάδα παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να απολαύσουν ελεύθερα τη χαρά της κίνησης. Αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, το Joy Run φέρνει την επανάσταση στο τρέξιμο στο Βερολίνο. Επίσης, δημιουργεί έναν χώρο όπου οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να τρέχουν νιώθοντας ασφάλεια και άνεση.