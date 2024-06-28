Βρίσκοντας το στιλ σου

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για να βρεις το στιλ σου. Το στιλ αλλάζει, εξελίσσεται... Μερικές φορές, είναι τελείως διαφορετικό ακόμη και από τη μια μέρα στην άλλη.



Όμως, ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται το στιλ καθώς μεγαλώνουμε, το μόνο που δεν πρέπει να αλλάξει είναι το να φοράμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε απόλυτη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μας.



Η Nike πέρασε μια μέρα με τρεις έφηβες, οι οποίες μοιράστηκαν μαζί μας συμβουλές και μυστικά για να μας βοηθήσουν να πειραματιστούμε με το στιλ φορώντας το Air Max Dn.