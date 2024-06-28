Βρίσκοντας το στιλ σου

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για να βρεις το στιλ σου. Το στιλ αλλάζει, εξελίσσεται... Μερικές φορές, είναι τελείως διαφορετικό ακόμη και από τη μια μέρα στην άλλη.
Όμως, ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται το στιλ καθώς μεγαλώνουμε, το μόνο που δεν πρέπει να αλλάξει είναι το να φοράμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε απόλυτη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό μας.
Η Nike πέρασε μια μέρα με τρεις έφηβες, οι οποίες μοιράστηκαν μαζί μας συμβουλές και μυστικά για να μας βοηθήσουν να πειραματιστούμε με το στιλ φορώντας το Air Max Dn.
Το παιχνίδι του layering
"Το layering αναδεικνύει το σύνολό μου. Για παράδειγμα, συνδυάζω το Air Max Dn με τζιν σε baggy γραμμή, ένα crop top και ένα πουκάμισο από μέσα, με τον γιακά να προεξέχει".
Αν πειραματιστείς με το layering, μπορεί να ανακαλύψεις μια μπλούζα, μια φούστα, ένα παντελόνι ή οτιδήποτε άλλο θαμμένο μέσα στην ντουλάπα σου που συνδυάζεται πανεύκολα με αμέτρητα σύνολα.
"Το Nike Air Max Dn δίνει στο σύνολό μου τη σπορ αισθητική που λατρεύω", μας είπε η Sophie. Φοράει έναν γιακά μέσα από ένα T-Shirt σε baggy γραμμή ή μια γραβάτα που ταιριάζει με το παπούτσι και, κάπως έτσι, το look απογειώνεται.
Funmi Moodboard
"Μου αρέσει πολύ να βάζω χρώμα στο ντύσιμό μου. Είμαι σίγουρα μαξιμαλίστρια".
Η Funmi είπε στη Nike ότι το Air Max Dn την κάνει να νιώθει σαν να περπατάει στα σύννεφα. Οπότε, είναι λογικό να βάζει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου στο look της."Ποτέ δεν πρόκειται να περιορίσω τη δημιουργικότητά μου".
Αν σου αρέσουν και σένα τα εντυπωσιακά και φωτεινά σύνολα, πάρε έμπνευση από τη Funmi. Παίξε με αξεσουάρ και χρώματα μέχρι να βρεις τι σε κάνει να νιώθεις καλά.
Άνεση για πειραματισμούς
"Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο εφηβικό παπούτσι. Τα πλαϊνά μού τράβηξαν την προσοχή. Μιλάμε για ΤΗΝ άνεση".
Αν έχεις ένα ζευγάρι άνετα sneaker που μπορείς να συνδυάζεις ανάλογα με τη διάθεσή σου, τότε το layering γίνεται παιχνιδάκι.
"Φοράω λίγο από όλα, από street στιλ μέχρι τη μόδα της δεκαετίας του '70", μας είπε η Bella. Έτσι, συνδυάζει baggy γραμμές με μια στενή μπλούζα μέσα από το φλις της και ολοκληρώνει το look με το Air Max Dn για άνεση και χρώμα.
Κανείς δεν έχει μόνο ένα στιλ. Σήμερα, ας ντυθούμε όπως εμείς θέλουμε. Αύριο, όταν ξυπνήσουμε, θα κάνουμε πάλι το ίδιο.