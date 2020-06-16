Δυναμικές ασκήσεις για όλη την οικογένεια

Βασικό πρόγραμμα διαδοχικών ασκήσεων
Καθοδήγηση
Από τη Nike Training
Οικογενειακό πρόγραμμα ασκήσεων: αυτό το μισάωρο πρόγραμμα θα εκτοξεύσει την ενέργεια της οικογένειας στα ύψη.
Σήκωσε όλα τα μέλη της οικογένειας από τον καναπέ, δραστηριοποίησέ τα και βοήθησέ τα να αποκτήσουν το απαραίτητο σθένος για να συνεχίσουν! Στόχος αυτού του οικογενειακού, δυναμικού προγράμματος ασκήσεων για όλη την οικογένεια είναι να δώσετε έμπνευση ο ένας στον άλλο, ώστε να μην εγκαταλείπετε ποτέ την προσπάθεια. Δοκιμάστε το.
Το σθένος είναι βασικό στοιχείο στην άθληση. Έτσι, σχεδιάσαμε αυτήν τη δραστηριότητα για να γίνουμε όλοι πρωταθλητές. Ξεσήκωσε την οικογένειά σου να κάνει αυτό βασικό πρόγραμμα ασκήσεων που θα απογειώσει την ενέργεια όλων σας.
Με τον ρυθμό της μουσικής
Δοκιμάστε να κάνετε όλοι αυτό το δεκαπεντάλεπτο πρόγραμμα ασκήσεων όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές. Διαδοχικά με όλη την οικογένεια και να τα δώσετε όλα.
Για τον πρώτο γύρο, άσε τα παιδιά να είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία μιας playlist τεσσάρων τραγουδιών που θα σας εμψυχώσει. Για τον δεύτερο γύρο, είναι ώρα να διαλέξουν οι ενήλικες τέσσερα ξεσηκωτικά κομμάτια που θα σας βοηθήσουν να συνεχίσετε την προσπάθεια μέχρι το τέλος.
Το σθένος έχει να κάνει με το να βρίσκεις τη δύναμη να συνεχίζεις. Η μουσική είναι η απόλυτη πηγή δύναμης τις στιγμές που χρειαζόμαστε να ψάξουμε βαθιά μέσα μας για να βρούμε το κίνητρο να συνεχίσουμε. Γι' αυτό, διάλεξε μερικά επικά τραγούδια, βάλ' τα στη σειρά και κουνήσου στον ρυθμό της μουσικής.
Το δυναμικό μισάωρο ξεκινά από τη στιγμή που θα πατήσεις το κουμπί έναρξης.