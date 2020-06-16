Δυναμικές ασκήσεις για όλη την οικογένεια

Δοκιμάστε να κάνετε όλοι αυτό το δεκαπεντάλεπτο πρόγραμμα ασκήσεων όχι μόνο μία, αλλά δύο φορές. Διαδοχικά με όλη την οικογένεια και να τα δώσετε όλα.



Για τον πρώτο γύρο, άσε τα παιδιά να είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία μιας playlist τεσσάρων τραγουδιών που θα σας εμψυχώσει. Για τον δεύτερο γύρο, είναι ώρα να διαλέξουν οι ενήλικες τέσσερα ξεσηκωτικά κομμάτια που θα σας βοηθήσουν να συνεχίσετε την προσπάθεια μέχρι το τέλος.



Το σθένος έχει να κάνει με το να βρίσκεις τη δύναμη να συνεχίζεις. Η μουσική είναι η απόλυτη πηγή δύναμης τις στιγμές που χρειαζόμαστε να ψάξουμε βαθιά μέσα μας για να βρούμε το κίνητρο να συνεχίσουμε. Γι' αυτό, διάλεξε μερικά επικά τραγούδια, βάλ' τα στη σειρά και κουνήσου στον ρυθμό της μουσικής.



Το δυναμικό μισάωρο ξεκινά από τη στιγμή που θα πατήσεις το κουμπί έναρξης.