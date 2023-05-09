Greater Goods: Η συλλογή Nike Re-Creation. Nike GB

Το Re-Creation στο Λονδίνο με την Greater Goods
Nike Re-Creation
Το Re-Creation στο Λονδίνο με την Greater Goods
Το Nike Re-Creation έρχεται στο Λονδίνο με μια περιορισμένη συλλογή ειδών που ανακυκλώθηκαν με δημιουργικό τρόπο από την Greater Goods. Έλα μαζί μας και μάθε περισσότερα για τη συλλογή απευθείας από την πηγή, τον επικεφαλής σχεδιαστή Jaimus.
Γνώρισε τον επικεφαλής σχεδιαστή
Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λονδίνο, ο Jaimus ήταν πάντα περίεργος για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα και λάτρευε να βρίσκει λύσεις για να τα κάνει να δουλέψουν. Γι' αυτό και το πτυχίο του στον κλάδο Graphic Design and Media απλώς ενίσχυσε την εφευρετικότητά του. Η ενασχόλησή του με τη δημιουργική ανακύκλωση ήταν μάλλον φυσικό επακόλουθο. Προσπαθώντας να μάθει πώς να ράβει, ο Jaimus άρχισε να επαναχρησιμοποιεί υφάσματα από ήδη υπάρχοντα προϊόντα. Όλο αυτό τροφοδότησε την αγάπη του για τη δημιουργική ανακύκλωση και του έδωσε έμπνευση για το πρώτο του προϊόν: ένα τζάκετ που το μετέτρεψε σε τσάντα. Τώρα, χρόνια αργότερα, είναι ο ιδρυτής της Greater Goods, ενός design project με έδρα το Λονδίνο που εστιάζει στη δημιουργία προσεγμένων προϊόντων. Αντί να πετάει τα φθαρμένα ρούχα, το brand προσπαθεί να περισώσει μέρη των υλικών που εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δημιουργώντας ένα μοναδικό κομμάτι στην πορεία.
Επαναπροσδιορίζοντας παλιά προϊόντα
"Η δημιουργική μας διαδικασία είναι αρκετά ευρεία, αλλά φροντίζουμε να διαχειριστούμε το κάθε ρούχο ανάλογα", αναφέρει ο Jaimus στο πλαίσιο της συζήτησής μας για τη νέα συλλογή Nike Re-Creation της Greater Goods, που είναι εμπνευσμένη από την πόλη του. "Το τμήμα της συλλογής που φτιάχνουμε στο ατελιέ θα αποτελείται από περισσότερα από 20 κομμάτια και καθένα από αυτά θα είναι πραγματικά μοναδικό. Σχεδιάσαμε επίσης ένα τμήμα της συλλογής εκ των προτέρων και το στείλαμε μετά στο εργοστάσιο για παραγωγή". Αποτελείται από δύο μέρη και είναι, στην ουσία, ένας συνδυασμός ειδών lifestyle και sportswear. Η συλλογή lifestyle περιλαμβάνει είδη που έχουν ανακυκλωθεί δημιουργικά από τον Jaimus και την ομάδα του, ενώ τα πιο σύνθετα υφάσματα της αθλητικής συλλογής αποτυπώνουν την πιο στενή συνεργασία με τη Nike. "Η δημιουργία σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για εμάς. Επομένως, έπρεπε να σχεδιάσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, αλλά με την υποστήριξη της Nike τα πάντα κύλισαν ομαλά", προσθέτει ο ίδιος.
Η πόλη του Λονδίνου παίζει επίσης εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της έμπνευσης. "Θα έλεγα ότι το λονδρέζικο στιλ παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες", αναφέρει. "Ό,τι και αν σου αρέσει, το Λονδίνο το αποδέχεται". Αυτό ισχύει και για τη συλλογή Re-Creation, η οποία περιλαμβάνει μοναδικά κομμάτια που δημιουργήθηκαν με γνώμονα διαφορετικά στιλ. Στην πραγματικότητα, ορισμένες από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης του Jaimus προέρχονται από την τοπική δημιουργική κοινότητα. "Υπάρχει πάντα εξέλιξη, πάντα το στοιχείο της ενασχόλησης με νέα πράγματα. Και μόνο το ότι δραστηριοποιούμαι σε αυτόν τον χώρο, το ότι αντλώ έμπνευση από συνεργάτες και ανθρώπους, ξέρω πώς με έχει ωφελήσει".
Ρίξε μια ματιά στα νέα είδη
Το Nike Re-Creation αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο ταξίδι μας Move to Zero προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και μηδενικών απορριμμάτων. Αν έχεις περιέργεια να δεις τη νέα συλλογή Re-Creation από τον Jaimus και την Greater Goods, μπορείς να τη βρεις αποκλειστικά στο Niketown London. Δες την τοποθεσία του καταστήματος παρακάτω και επισκέψου το nike.com/sustainability για να ανακαλύψεις περισσότερα σχετικά με τις νέες καινοτομίες.
Nike Re-Creation
Το Re-Creation στο Λονδίνο με την Greater Goods
Το Nike Re-Creation έρχεται στο Λονδίνο με μια περιορισμένη συλλογή ειδών που ανακυκλώθηκαν με δημιουργικό τρόπο από την Greater Goods. Έλα μαζί μας και μάθε περισσότερα για τη συλλογή απευθείας από την πηγή, τον επικεφαλής σχεδιαστή Jaimus.
Γνώρισε τον επικεφαλής σχεδιαστή
Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λονδίνο, ο Jaimus ήταν πάντα περίεργος για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα και λάτρευε να βρίσκει λύσεις για να τα κάνει να δουλέψουν. Γι' αυτό και το πτυχίο του στον κλάδο Graphic Design and Media απλώς ενίσχυσε την εφευρετικότητά του. Η ενασχόλησή του με τη δημιουργική ανακύκλωση ήταν μάλλον φυσικό επακόλουθο. Προσπαθώντας να μάθει πώς να ράβει, ο Jaimus άρχισε να επαναχρησιμοποιεί υφάσματα από ήδη υπάρχοντα προϊόντα. Όλο αυτό τροφοδότησε την αγάπη του για τη δημιουργική ανακύκλωση και του έδωσε έμπνευση για το πρώτο του προϊόν: ένα τζάκετ που το μετέτρεψε σε τσάντα. Τώρα, χρόνια αργότερα, είναι ο ιδρυτής της Greater Goods, ενός design project με έδρα το Λονδίνο που εστιάζει στη δημιουργία προσεγμένων προϊόντων. Αντί να πετάει τα φθαρμένα ρούχα, το brand προσπαθεί να περισώσει μέρη των υλικών που εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δημιουργώντας ένα μοναδικό κομμάτι στην πορεία.
Επαναπροσδιορίζοντας παλιά προϊόντα
"Η δημιουργική μας διαδικασία είναι αρκετά ευρεία, αλλά φροντίζουμε να διαχειριστούμε το κάθε ρούχο ανάλογα", αναφέρει ο Jaimus στο πλαίσιο της συζήτησής μας για τη νέα συλλογή Nike Re-Creation της Greater Goods, που είναι εμπνευσμένη από την πόλη του. "Το τμήμα της συλλογής που φτιάχνουμε στο ατελιέ θα αποτελείται από περισσότερα από 20 κομμάτια και καθένα από αυτά θα είναι πραγματικά μοναδικό. Σχεδιάσαμε επίσης ένα τμήμα της συλλογής εκ των προτέρων και το στείλαμε μετά στο εργοστάσιο για παραγωγή". Αποτελείται από δύο μέρη και είναι, στην ουσία, ένας συνδυασμός ειδών lifestyle και sportswear. Η συλλογή lifestyle περιλαμβάνει είδη που έχουν ανακυκλωθεί δημιουργικά από τον Jaimus και την ομάδα του, ενώ τα πιο σύνθετα υφάσματα της αθλητικής συλλογής αποτυπώνουν την πιο στενή συνεργασία με τη Nike. "Η δημιουργία σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για εμάς. Επομένως, έπρεπε να σχεδιάσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, αλλά με την υποστήριξη της Nike τα πάντα κύλισαν ομαλά", προσθέτει ο ίδιος.
Η πόλη του Λονδίνου παίζει επίσης εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της έμπνευσης. "Θα έλεγα ότι το λονδρέζικο στιλ παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες", αναφέρει. "Ό,τι και αν σου αρέσει, το Λονδίνο το αποδέχεται". Αυτό ισχύει και για τη συλλογή Re-Creation, η οποία περιλαμβάνει μοναδικά κομμάτια που δημιουργήθηκαν με γνώμονα διαφορετικά στιλ. Στην πραγματικότητα, ορισμένες από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης του Jaimus προέρχονται από την τοπική δημιουργική κοινότητα. "Υπάρχει πάντα εξέλιξη, πάντα το στοιχείο της ενασχόλησης με νέα πράγματα. Και μόνο το ότι δραστηριοποιούμαι σε αυτόν τον χώρο, το ότι αντλώ έμπνευση από συνεργάτες και ανθρώπους, ξέρω πώς με έχει ωφελήσει".
Ρίξε μια ματιά στα νέα είδη
Το Nike Re-Creation αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο ταξίδι μας Move to Zero προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα και μηδενικών απορριμμάτων. Αν έχεις περιέργεια να δεις τη νέα συλλογή Re-Creation από τον Jaimus και την Greater Goods, μπορείς να τη βρεις αποκλειστικά στο Niketown London. Δες την τοποθεσία του καταστήματος παρακάτω και επισκέψου το nike.com/sustainability για να ανακαλύψεις περισσότερα σχετικά με τις νέες καινοτομίες.