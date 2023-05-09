Greater Goods: Η συλλογή Nike Re-Creation. Nike GB

"Η δημιουργική μας διαδικασία είναι αρκετά ευρεία, αλλά φροντίζουμε να διαχειριστούμε το κάθε ρούχο ανάλογα", αναφέρει ο Jaimus στο πλαίσιο της συζήτησής μας για τη νέα συλλογή Nike Re-Creation της Greater Goods, που είναι εμπνευσμένη από την πόλη του. "Το τμήμα της συλλογής που φτιάχνουμε στο ατελιέ θα αποτελείται από περισσότερα από 20 κομμάτια και καθένα από αυτά θα είναι πραγματικά μοναδικό. Σχεδιάσαμε επίσης ένα τμήμα της συλλογής εκ των προτέρων και το στείλαμε μετά στο εργοστάσιο για παραγωγή". Αποτελείται από δύο μέρη και είναι, στην ουσία, ένας συνδυασμός ειδών lifestyle και sportswear. Η συλλογή lifestyle περιλαμβάνει είδη που έχουν ανακυκλωθεί δημιουργικά από τον Jaimus και την ομάδα του, ενώ τα πιο σύνθετα υφάσματα της αθλητικής συλλογής αποτυπώνουν την πιο στενή συνεργασία με τη Nike. "Η δημιουργία σε μεγαλύτερη κλίμακα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για εμάς. Επομένως, έπρεπε να σχεδιάσουμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, αλλά με την υποστήριξη της Nike τα πάντα κύλισαν ομαλά", προσθέτει ο ίδιος.



Η πόλη του Λονδίνου παίζει επίσης εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της έμπνευσης. "Θα έλεγα ότι το λονδρέζικο στιλ παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες", αναφέρει. "Ό,τι και αν σου αρέσει, το Λονδίνο το αποδέχεται". Αυτό ισχύει και για τη συλλογή Re-Creation, η οποία περιλαμβάνει μοναδικά κομμάτια που δημιουργήθηκαν με γνώμονα διαφορετικά στιλ. Στην πραγματικότητα, ορισμένες από τις μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης του Jaimus προέρχονται από την τοπική δημιουργική κοινότητα. "Υπάρχει πάντα εξέλιξη, πάντα το στοιχείο της ενασχόλησης με νέα πράγματα. Και μόνο το ότι δραστηριοποιούμαι σε αυτόν τον χώρο, το ότι αντλώ έμπνευση από συνεργάτες και ανθρώπους, ξέρω πώς με έχει ωφελήσει".