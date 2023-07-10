Grace Geyoro: Τέλειος στόχος

Μια επιδέξια μέσος
Η Grace Geyoro είναι μια μαχήτρια που δίνει τον ρυθμό του αγώνα ως μια πραγματικά επιδέξια μέσος. Όταν έχει την μπάλα, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Διάβασε παρακάτω για να μάθεις περισσότερα σχετικά με τη Γαλλίδα παίκτρια που είναι σκέτος δυναμίτης στο γήπεδο.
Απόκτησε την ευκινησία της Grace
Έχοντας σχεδιαστεί για γρήγορα και ευέλικτα κοψίματα, το Phantom Luna επιτρέπει στην Grace Geyoro να συγκεντρώνεται και να ελέγχει το κέντρο του γηπέδου με έναν χαρακτηριστικό συνδυασμό δημιουργικότητας και δύναμης. Φαντάσου τι δυνατότητες θα προσφέρει σε σένα!
"Ως μέσος, θέλω να δημιουργώ τις ιδανικές συνθήκες για τις συμπαίκτριές μου. Επίσης, προσπαθώ να βρίσκομαι στην κατάλληλη θέση για να σκοράρω, να δώσω πάσα και να κάνω τον αγώνα να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά".
Grace Geyoro
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών Γαλλίας
Allez Les Bleus!
Οι Les Bleues ετοιμάζονται να κατακτήσουν το διεθνές ποδόσφαιρο! Εμψύχωσε την Grace και τις συμπαίκτριές της, φορώντας την εμφάνιση της εθνικής ομάδας της Γαλλίας για το 2023.
Γύμνασε όλο το σώμα
Σε αυτήν την κυκλική προπόνηση ενδυνάμωσης με την καθοδήγηση της Grace Geyoro και της προπονήτριας Edwige Ahonto, θα γυμνάσεις όλο το σώμα με έμφαση στα χέρια. Βρες τώρα την προπόνηση στην εφαρμογή Nike Training Club.