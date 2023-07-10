Grace Geyoro: Τέλειος στόχος

Η Grace Geyoro είναι μια μαχήτρια που δίνει τον ρυθμό του αγώνα ως μια πραγματικά επιδέξια μέσος. Όταν έχει την μπάλα, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Διάβασε παρακάτω για να μάθεις περισσότερα σχετικά με τη Γαλλίδα παίκτρια που είναι σκέτος δυναμίτης στο γήπεδο.