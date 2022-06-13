Emma Raducanu: Μην εστιάζεις στην τελειότητα
Αθλητές*
Με στόχο να γίνει η καλύτερη τενίστρια που μπορεί, η Emma Randucanu μαθαίνει ότι η τελειότητα απλώς δεν υπάρχει.
Όταν βρίσκεσαι στην παγκόσμια σκηνή, μπορεί να αισθανθείς ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Όμως, η Emma Raducanu γνωρίζει ότι η τελειότητα πολύ απλά δεν υπάρχει. Για να εξελιχθείς πραγματικά, πρέπει να αφεθείς και να εξερευνήσεις το άγνωστο.
Στο νέο επεισόδιο της σειράς μας "What Are You Working On?", συναντηθήκαμε με την Emma Raducanu, την καλύτερη τενίστρια του Bromley, η οποία μας ξενάγησε στο πρώτο γήπεδο τένις στο οποίο έπαιξε και μοιράστηκε μαζί μας τις πρώτες αναμνήσεις της από τον καιρό που ονειρευόταν να γίνει η καλύτερη. "Ήμουν τόσο τελειομανής. Τρελαινόμουν αν τα χτυπήματά μου δεν ήταν σωστά".
Από τότε, όμως, έχουν συμβεί πολλά που τη βοήθησαν να συνειδητοποιήσει ότι η τελειότητα δεν είναι το ζητούμενο. Το ταξίδι της προόδου συνοδεύεται από καλές και κακές στιγμές, επειδή αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να πετύχει τους στόχους του. "Πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία (της τελειομανίας) με βοήθησε να πετύχω όσα έχω κατορθώσει… (αλλά) το να μαθαίνω να αφήνομαι με βοήθησε να συνδέσω την Emma που θέλω να γίνω με την Emma που είμαι σήμερα".
Η Emma κατέκτησε τον πρώτο σημαντικό της τίτλο στο τένις στην ηλικία των 18 ετών και έγινε η δεύτερη νεαρότερη παίκτρια που κέρδισε ποτέ το US Open. "Μετά από αυτήν τη νίκη, όλοι περίμεναν από μένα να κερδίζω κάθε τουρνουά στο οποίο θα έπαιρνα πλέον μέρος". Όμως, η Emma γνωρίζει ότι στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όπως αναφέρει, "νομίζω ότι είναι μια εξωπραγματική απαίτηση, γιατί η τελειότητα απλώς δεν υπάρχει".
Όλοι έχουμε ζήσει στιγμές όπου νιώθουμε πίεση να είμαστε οι καλύτεροι σε κάτι, είτε πρόκειται για τον αθλητισμό είτε για το σχολείο ή για κάτι άλλο. Όμως το να μπορείς να αφήνεσαι σημαίνει ότι δεν φοβάσαι να κάνεις λάθη και ότι έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να ρισκάρεις εντός και εκτός γηπέδου. Γιατί ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις είναι να πειραματιστείς. "Όταν κοιτάς να μην κάνεις ποτέ λάθος, δεν προκαλείς τον εαυτό σου και δεν τολμάς να δοκιμάσεις νέα πράγματα που θα σε βοηθήσουν να βελτιωθείς".
Ο καθένας από εμάς χαράζει τη δική του πορεία. Για την Emma, αυτή η πορεία είναι ξεκάθαρη: Εργάζεται σκληρά για να επικεντρωθεί στην πρόοδό της αντί να αναζητά την τελειότητα. "Όταν δεν εστιάζω στην τελειότητα, το παιχνίδι μου γίνεται πιο ευέλικτο και μπορώ να απολαύσω το ταξίδι μου", αναφέρει χαρακτηριστικά.
Δες πώς η Emma προσπαθεί να μην εστιάζει στην τελειότητα σε αυτό το επεισόδιο του "What Are You Working On?". Ανακάλυψε περισσότερες ιστορίες αθλητών* της Nike που θα σε εμπνεύσουν.