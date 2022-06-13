Emma Raducanu: Μην εστιάζεις στην τελειότητα

Όταν βρίσκεσαι στην παγκόσμια σκηνή, μπορεί να αισθανθείς ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Όμως, η Emma Raducanu γνωρίζει ότι η τελειότητα πολύ απλά δεν υπάρχει. Για να εξελιχθείς πραγματικά, πρέπει να αφεθείς και να εξερευνήσεις το άγνωστο.



Στο νέο επεισόδιο της σειράς μας "What Are You Working On?", συναντηθήκαμε με την Emma Raducanu, την καλύτερη τενίστρια του Bromley, η οποία μας ξενάγησε στο πρώτο γήπεδο τένις στο οποίο έπαιξε και μοιράστηκε μαζί μας τις πρώτες αναμνήσεις της από τον καιρό που ονειρευόταν να γίνει η καλύτερη. "Ήμουν τόσο τελειομανής. Τρελαινόμουν αν τα χτυπήματά μου δεν ήταν σωστά".



Από τότε, όμως, έχουν συμβεί πολλά που τη βοήθησαν να συνειδητοποιήσει ότι η τελειότητα δεν είναι το ζητούμενο. Το ταξίδι της προόδου συνοδεύεται από καλές και κακές στιγμές, επειδή αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να πετύχει τους στόχους του. "Πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία (της τελειομανίας) με βοήθησε να πετύχω όσα έχω κατορθώσει… (αλλά) το να μαθαίνω να αφήνομαι με βοήθησε να συνδέσω την Emma που θέλω να γίνω με την Emma που είμαι σήμερα".