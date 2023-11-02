Eliud Kipchoge

Η ξεκούραση είναι εξίσου σημαντική με την προσπάθεια που κάνεις.

Οι περισσότεροι δρομείς δεν δίνουν βάση στην ξεκούραση. Δεν θεωρούν ότι αποτελεί κομμάτι της προπόνησής τους. Όμως, η αλήθεια είναι ότι με την ξεκούραση μπορείς να καταφέρεις περισσότερα παραμένοντας υγιής, ενώ τη μέρα του αγώνα τρέχεις πιο γρήγορα και αντλείς μεγαλύτερη ικανοποίηση.