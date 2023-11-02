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Berlin 2023
Το τρέξιμο απαιτεί υπομονή. Σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να επιμένεις, ειδικά όταν σου φαίνεται ότι δεν προοδεύεις αρκετά γρήγορα. Όμως, για να εξασφαλίσεις τη μακροπρόθεσμη επιτυχία σου ως δρομέας, πρέπει να επαναπροσδιορίσεις την προσέγγισή σου, ώστε να χαίρεσαι τις μικρές αλλά σταθερές νίκες.
Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη σε κάθε σου εγχείρημα. Το ίδιο ισχύει και για τις δύσκολες διαδρομές. Πίστεψε στον εαυτό σου, στις αποφάσεις σου και στην πειθαρχία σου. Μόνο έτσι θα θριαμβεύσεις.
Οι περισσότεροι δρομείς δεν δίνουν βάση στην ξεκούραση. Δεν θεωρούν ότι αποτελεί κομμάτι της προπόνησής τους. Όμως, η αλήθεια είναι ότι με την ξεκούραση μπορείς να καταφέρεις περισσότερα παραμένοντας υγιής, ενώ τη μέρα του αγώνα τρέχεις πιο γρήγορα και αντλείς μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Η συλλογή με την υπογραφή του Eliud
Μια συλλογή που απευθύνεται σε κάθε δρομέα και έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη νοοτροπία του Eliud Kipchoge.
Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 2 Νοεμβρίου 2023