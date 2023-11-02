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Αγόρασε

Τελευταία ενημέρωση: 2 Νοεμβρίου 2023
Χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά
Eliud Kipchoge

Η σοφία του Eliud

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    Η υπομονή είναι αρετή.

    Το τρέξιμο απαιτεί υπομονή. Σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να επιμένεις, ειδικά όταν σου φαίνεται ότι δεν προοδεύεις αρκετά γρήγορα. Όμως, για να εξασφαλίσεις τη μακροπρόθεσμη επιτυχία σου ως δρομέας, πρέπει να επαναπροσδιορίσεις την προσέγγισή σου, ώστε να χαίρεσαι τις μικρές αλλά σταθερές νίκες.

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    Οι δύσκολες διαδρομές έχουν κάτι μαγικό.

    Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη σε κάθε σου εγχείρημα. Το ίδιο ισχύει και για τις δύσκολες διαδρομές. Πίστεψε στον εαυτό σου, στις αποφάσεις σου και στην πειθαρχία σου. Μόνο έτσι θα θριαμβεύσεις.

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    Η ξεκούραση είναι εξίσου σημαντική με την προσπάθεια που κάνεις.

    Οι περισσότεροι δρομείς δεν δίνουν βάση στην ξεκούραση. Δεν θεωρούν ότι αποτελεί κομμάτι της προπόνησής τους. Όμως, η αλήθεια είναι ότι με την ξεκούραση μπορείς να καταφέρεις περισσότερα παραμένοντας υγιής, ενώ τη μέρα του αγώνα τρέχεις πιο γρήγορα και αντλείς μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Η συλλογή με την υπογραφή του Eliud

Eliud Kipchoge, 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η συλλογή με την υπογραφή του Eliud

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Μια συλλογή που απευθύνεται σε κάθε δρομέα και έχει δημιουργηθεί με γνώμονα τη νοοτροπία του Eliud Kipchoge.

Αγόρασε

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Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 2 Νοεμβρίου 2023