Χρειάζονται πράγματι τα παιδιά ημέρες ξεκούρασης;

Τα παιδιά χρειάζονται πραγματικές ημέρες ξεκούρασης;
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Το να είσαι παιδί είναι υπέροχο, αλλά και εξαντλητικό από όλες τις απόψεις. Φρόντισε να ξεκουράζονται όσο χρειάζεται.
Τα παιδιά κρύβουν μέσα τους απεριόριστη ενέργεια. Ωστόσο, χρειάζονται κατάλληλα διαλείμματα από το τρέξιμο, τα άλματα και το παιχνίδι για να ανακάμψουν; Μιλήσαμε με μερικούς ειδικούς του κλάδου και με Nike Master Trainer για να το μάθουμε.
Αν το ανθρώπινο σώμα είναι εκπληκτικό, το σώμα των νεαρών ανθρώπων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό.
Σκέψου μόνο πώς τα παιδιά σου μπορούν να τρέχουν με φαινομενικά αστείρευτη ενέργεια. Ή πώς μπορούν να επιστρέψουν στη δράση μετά από έναν ιδιαίτερα έντονο ποδοσφαιρικό αγώνα στην πίσω αυλή ή μια ώρα στο τραμπολίνο σαν να μην είχε συμβεί ποτέ. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Frontiers in Psychology", τα παιδιά έχουν μύες ανθεκτικούς στην κόπωση, καθώς και μια εγγενή δυνατότητα ταχύτερης αποκατάστασης ακόμα και σε σύγκριση με τους καλά προπονημένους αθλητές αντοχής. Η πιθανή αιτία είναι η εξής: επειδή τα λιγότερο αναπτυγμένα σώματά τους δεν κινούνται συνήθως τόσο αποτελεσματικά όσο και τα δικά μας, αντισταθμίζουν αυτό το μειονέκτημα χρησιμοποιώντας αεροβική ενέργεια (που βασίζεται στο οξυγόνο) για την έντονη άσκηση. Η αεροβική ενέργεια δεν παράγει το ίδιο γαλακτικό οξύ που προκαλεί κόπωση, το οποίο απελευθερώνει η αναερόβια ενέργεια και στην οποία βασίζονται οι ενήλικες για την προπόνηση υψηλής έντασης και ενδυνάμωσης.
Τα παιδιά έχουν μύες ανθεκτικούς στην κόπωση, καθώς και μια εγγενή δυνατότητα ταχύτερης αποκατάστασης ακόμα και σε σύγκριση με τους καλά προπονημένους αθλητές αντοχής.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πιέζεις τα παιδιά σου να κάνουν έντονη δραστηριότητα τις ημέρες που νιώθουν κουρασμένα. Στην πραγματικότητα, επειδή τα παιδιά είναι συνήθως συντονισμένα, αλλά και ειλικρινή, όσον αφορά τον τρόπο που νιώθουν, θα πρέπει πάντα να τα ακούς και να προσπαθείς να τα συνοδεύεις στις δραστηριότητες με κίνηση χαμηλότερης έντασης, λέει η Sue Falsone, κλινική ειδικός στον κλάδο της αθλητικής φυσικοθεραπείας και μέλος του Nike Performance Council με εξειδίκευση στην αποκατάσταση. Αν είναι πολύ κουρασμένα για να παίξουν, για παράδειγμα, μπορείς να τους πεις ότι ίσως νιώσουν καλύτερα αν κάνετε μαζί μια βόλτα με το ποδήλατο γύρω από το τετράγωνο. Ή να τα προσκαλέσεις να τεντώσουν το σώμα τους όπως ένα ζώο, δείχνοντας τις στάσεις κάτω σκύλου ή γάτας-αγελάδας. Στόχος είναι να τους δείξεις ότι αν κινηθούν, ακόμα και όταν δεν το θέλουν, μπορεί να τους κάνει να νιώσουν λιγότερη κούραση, λέει η Falsone.
Έχοντας αυτό κατά νου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εξάντλησή τους δεν οφείλεται πιθανώς σε σωματικά αίτια, αναφέρει ο Nike Master Trainer Brian Nunez. "Τα περισσότερα παιδιά δεν θα επηρεαστούν από την υπερπροπόνηση, αλλά αν τους ζητάς να μαθαίνουν και να κάνουν νέες ασκήσεις και δραστηριότητες τακτικά, μπορεί να παρουσιάσουν υπερφόρτωση πνευματικά. Ζητάς από τα παιδιά ένα μεγάλο μέρος της συγκέντρωσής τους, πράγμα που μπορεί να τα εξαντλήσει".
Για να αποφύγεις κάτι τέτοιο, ο Nunez προτείνει να βοηθήσεις τα παιδιά σου να μάθουν μόνο μία νέα δεξιότητα κάθε εβδομάδα, όπως ένα βαθύ κάθισμα, και να τους επιτρέπεις να κάνουν εξάσκηση και να εξερευνούν αυτήν τη δεξιότητα όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Ακόμα και αν κάνουν μαζί σου μία από τις προπονήσεις του προγράμματος Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez, πες τους ότι ο μοναδικός τους στόχος για την εβδομάδα είναι να εξοικειωθούν με αυτήν τη μία κίνηση. Πρόσθεσε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα, μπορούν να εστιάσουν στις προβολές ή τις σανίδες. Φυσικά, θα χρειαστεί να επαναλαμβάνεις τις ασκήσεις μαζί τους με την πάροδο του χρόνου. Η προπόνηση είναι προπόνηση και η κίνηση είναι ένα ταξίδι που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή, όπως λέει ο Nunez.
"Άφησέ τα να επιλέξουν τη δραστηριότητά τους, σαν να αποφάσιζαν ποιο παιχνίδι θα παίξουν στο διάλειμμα".
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Άλλη μία επαγγελματική συμβουλή όταν νιώθουν πνευματική κόπωση: φρόντισε να εναλλάσσεις τις ημέρες με πιο έντονη, δομημένη δραστηριότητα (δηλαδή, προπόνηση) με κάτι που μοιάζει καθαρά με παιχνίδι, λέει ο Nunez. "Άφησέ τα να επιλέξουν τη δραστηριότητά τους, σαν να αποφάσιζαν ποιο παιχνίδι θα παίξουν στο διάλειμμα", προσθέτει. Θα πρέπει να είναι κάτι εύκολο, με λίγους κανόνες, όπως το κυνηγητό. Ακόμα και ένα μικρό επίπεδο αυτονομίας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να νιώσουν ότι το πρόγραμμά τους δεν είναι τόσο αυστηρό, κάτι που ενισχύει και αναδεικνύει τον πραγματικό ρόλο της κίνησης: να είναι τόσο διασκεδαστική που να μην θέλουν να σταματήσουν.