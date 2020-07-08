Χρειάζονται πράγματι τα παιδιά ημέρες ξεκούρασης;

Έχοντας αυτό κατά νου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εξάντλησή τους δεν οφείλεται πιθανώς σε σωματικά αίτια, αναφέρει ο Nike Master Trainer Brian Nunez. "Τα περισσότερα παιδιά δεν θα επηρεαστούν από την υπερπροπόνηση, αλλά αν τους ζητάς να μαθαίνουν και να κάνουν νέες ασκήσεις και δραστηριότητες τακτικά, μπορεί να παρουσιάσουν υπερφόρτωση πνευματικά. Ζητάς από τα παιδιά ένα μεγάλο μέρος της συγκέντρωσής τους, πράγμα που μπορεί να τα εξαντλήσει".



Για να αποφύγεις κάτι τέτοιο, ο Nunez προτείνει να βοηθήσεις τα παιδιά σου να μάθουν μόνο μία νέα δεξιότητα κάθε εβδομάδα, όπως ένα βαθύ κάθισμα, και να τους επιτρέπεις να κάνουν εξάσκηση και να εξερευνούν αυτήν τη δεξιότητα όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Ακόμα και αν κάνουν μαζί σου μία από τις προπονήσεις του προγράμματος Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez, πες τους ότι ο μοναδικός τους στόχος για την εβδομάδα είναι να εξοικειωθούν με αυτήν τη μία κίνηση. Πρόσθεσε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα, μπορούν να εστιάσουν στις προβολές ή τις σανίδες. Φυσικά, θα χρειαστεί να επαναλαμβάνεις τις ασκήσεις μαζί τους με την πάροδο του χρόνου. Η προπόνηση είναι προπόνηση και η κίνηση είναι ένα ταξίδι που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή, όπως λέει ο Nunez.