Τηγανίτες με πρωτεΐνη καρύδας

Ξεκίνησε δυναμικά τη μέρα σου με μια στοίβα από τηγανίτες που θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις μυϊκή μάζα. Φτιάχνονται εύκολα και σου δίνουν ενέργεια για ώρες. Ακολουθούν μερικές επιλογές για να προσαρμόσεις τη συνταγή στις προτιμήσεις σου, αλλά και συμβουλές για ακόμα πιο εύκολη προετοιμασία αυτού του γεύματος.



Ψάχνεις άλλη μια δικαιολογία για να φας τηγανίτες; Με τα σωστά υλικά, μια μικρή στοίβα θα σου δώσει ενέργεια πριν από μια μεγάλη προπόνηση ή θα ικανοποιήσει την πείνα σου μετά. Αυτή η συνταγή έχει την ιδανική ισορροπία πρωτεϊνών και υδατανθράκων, για να μπορείς να προπονείσαι περισσότερο χωρίς να εξαντλείσαι στα μισά ή να παθαίνεις υπογλυκαιμία. Και το κυριότερο, αυτή η συνταγή είναι εύκολη και γρήγορη (θα τρως τηγανίτες μέσα σε δέκα λεπτά), ενώ μπορείς να προσαρμόσεις τα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες σου.