Εσύ κάνεις την αρχή

Το Coaching Kids: the Power of Play δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους προπονητές να επανασυνδέσουν το παιχνίδι με τον αθλητισμό, κάνοντας τη σωματική δραστηριότητα ακόμα πιο διασκεδαστική και προσβάσιμη για τα παιδιά.

Το παιχνίδι είναι στη φύση των παιδιών. Με τα κατάλληλα εργαλεία καθοδήγησης μπορούν επομένως όλοι να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη χαρά του αθλητισμού! Διαθέσιμο πλέον στην εφαρμογή Nike Training Club, το Coaching Kids: the Power of Play είναι ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στη δραστηριοποίηση των παιδιών μέσα από τη διασκέδαση που προσφέρουν τα παιχνίδια, οι προκλήσεις και οι δεξιότητες με βάση την κίνηση. Δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Leeds Beckett και το ICOACHKIDS, ένα μη κερδοσκοπικό παγκόσμιο κίνημα που προωθεί την αθλητική εκπαίδευση. Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της δέσμευσης Made to Play της Nike με στόχο τη δραστηριοποίηση των παιδιών.

Γνώριζες ότι το παιχνίδι είναι ένας από τους κύριους τρόπους μέσα από τους οποίους μαθαίνουμε, κοινωνικοποιούμαστε και χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας; Το εκπαιδευτικό παιχνίδι κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ψυχική και σωματική υγεία στη μετέπειτα ζωή μας. Αυτό το πρόγραμμα διαθέτει τρεις ενότητες σχεδιασμένες έτσι ώστε να σου προσφέρουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να βοηθήσεις τα παιδιά να μάθουν πώς να απολαμβάνουν τη σωματική δραστηριότητα μέσα από τη διαχρονική χαρά του παιχνιδιού. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τη δύναμη του παιχνιδιού και καθοδηγεί τους προπονητές στη δημιουργία μαθημάτων μέσω επεξηγηματικών βίντεο και συμβουλών από ειδικούς.