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Coaching Kids: the Power of Play
Το Coaching Kids: the Power of Play δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους προπονητές να επανασυνδέσουν το παιχνίδι με τον αθλητισμό, κάνοντας τη σωματική δραστηριότητα ακόμα πιο διασκεδαστική και προσβάσιμη για τα παιδιά.
Το παιχνίδι είναι στη φύση των παιδιών. Με τα κατάλληλα εργαλεία καθοδήγησης μπορούν επομένως όλοι να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη χαρά του αθλητισμού! Διαθέσιμο πλέον στην εφαρμογή Nike Training Club, το Coaching Kids: the Power of Play είναι ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στη δραστηριοποίηση των παιδιών μέσα από τη διασκέδαση που προσφέρουν τα παιχνίδια, οι προκλήσεις και οι δεξιότητες με βάση την κίνηση. Δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Leeds Beckett και το ICOACHKIDS, ένα μη κερδοσκοπικό παγκόσμιο κίνημα που προωθεί την αθλητική εκπαίδευση. Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της δέσμευσης Made to Play της Nike με στόχο τη δραστηριοποίηση των παιδιών.
Γνώριζες ότι το παιχνίδι είναι ένας από τους κύριους τρόπους μέσα από τους οποίους μαθαίνουμε, κοινωνικοποιούμαστε και χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας; Το εκπαιδευτικό παιχνίδι κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ψυχική και σωματική υγεία στη μετέπειτα ζωή μας. Αυτό το πρόγραμμα διαθέτει τρεις ενότητες σχεδιασμένες έτσι ώστε να σου προσφέρουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να βοηθήσεις τα παιδιά να μάθουν πώς να απολαμβάνουν τη σωματική δραστηριότητα μέσα από τη διαχρονική χαρά του παιχνιδιού. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με τη δύναμη του παιχνιδιού και καθοδηγεί τους προπονητές στη δημιουργία μαθημάτων μέσω επεξηγηματικών βίντεο και συμβουλών από ειδικούς.
Ενότητα 1: Ας παίξουμε μπάλα!
Αυτή η ενότητα αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών, ώστε να μπορούν να κρατούν το σώμα τους σε σταθερή θέση κατά τη διάρκεια δυναμικών και στατικών δραστηριοτήτων. Θα εστιάσουμε στην προπόνηση ενδυνάμωσης και ευκινησίας, δείχνοντας διασκεδαστικούς τρόπους για να ενσωματώσεις το παιχνίδι στην καθημερινή σου προπόνηση, ώστε να ενισχύσεις την προθυμία των παιδιών για συμμετοχή.
Ενότητα 2: Διατηρούμε τον ρυθμό
Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας των κινήσεων μέσω του συντονισμού και της ταχύτητας, τα οποία αποτελούν δύο βασικά στοιχεία του αθλητισμού. Η διαχείριση των αλλαγών που βιώνουν στο σώμα, στις δεξιότητες και, κυρίως, στην ικανότητα συγκέντρωσης μπορεί να αποβεί δύσκολη υπόθεση. Η μετατροπή των δραστηριοτήτων σε παιχνίδι είναι ένας σίγουρος τρόπος για να εξασφαλίσεις την ενεργή συμμετοχή των παιδιών. Εδώ θα βρεις συμβουλές που μπορείς να εφαρμόσεις σε διάφορα αθλήματα και προπονήσεις. Επομένως, ετοιμάσου για πολύ τρέξιμο, σκύψιμο και χοροπηδητό.
Ενότητα 3: Φτάνουμε ακόμα πιο μακριά
Αυτή η ενότητα εστιάζει στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να αποδίδουν στο μέγιστο για περισσότερο διάστημα, καθώς μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι πώς να αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο αποτελεσματικά την κούραση. Όπως κατάλαβες, αναφερόμαστε στην αντοχή, που αφορά τη δυνατότητα να επαναλαμβάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θα σου δείξουμε πώς να ενσωματώσεις διαφορετικά παιχνίδια και δραστηριότητες χαμηλής και υψηλής έντασης στις προπονήσεις σου, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την αερόβια, την αναερόβια και τη μυϊκή αντοχή.