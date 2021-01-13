Ξεκίνησε κάθε μέρα της εβδομάδας απλά και νόστιμα με ένα πρωινό με υπερτροφές που λατρεύει τις παραλλαγές. Αυτή η εύκολη συνταγή είναι γεμάτη ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, για να σου δώσει άμεσα την τόνωση που χρειάζεσαι.



Παρά το μικρό τους μέγεθος, οι σπόροι τσία προσφέρουν πολλά οφέλη καθώς είναι μια απλή υπερτροφή με πληθώρα θρεπτικών συστατικών που σου δίνουν δύναμη στο τρέξιμο ή αναπληρώνουν την ενέργειά σου μετά από μια προπόνηση ενδυνάμωσης. Φτιάξε μια μεγάλη παρτίδα από αυτά τα vegan μπολ με σπόρους τσία και μούρα που περιλαμβάνουν φυσικά γλυκαντικά και χώρισέ τη σε μερίδες που θα καταναλώσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή για να εξοικονομήσεις επιπλέον 15 λεπτά κάθε πρωί.