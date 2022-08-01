Πίσω στα θρανία: Ενίσχυση της θετικής νοοτροπίας των παιδιών

Τα πιο πολύτιμα μαθήματα του αθλητισμού για τα παιδιά δεν κρύβονται στις νίκες, αλλά στις ήττες. Ωστόσο, η επεξεργασία αυτών των μαθημάτων μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες. Οι άνθρωποι συχνά ταυτίζουν την επιτυχία στα αθλήματα με την αξία και την ευτυχία, ένα μήνυμα που τα παιδιά εκλαμβάνουν από πολύ νωρίς. Έτσι, όταν χάνουν, μπορεί να νιώθουν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου.

Για να αντιστρέψουμε αυτό το συναίσθημα, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι η ήττα είναι απλώς μέρος του παιχνιδιού, όπως και του ταξιδιού της ζωής.

Το παιχνίδι είναι ιδανικός τρόπος να εξασκηθούν στις ήττες. Τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν προκλήσεις μέσα από παιχνίδια φαντασίας. Για παράδειγμα, "Θα χάσει η Αγγλία στον φανταστικό τελικό με τη Βραζιλία;". Επίσης, στα πιο δομημένα παιχνίδια θα υπάρχουν πάντα νικητές και ηττημένοι: "Ποιος θα φτάσει πρώτος στη γραμμή τερματισμού;".

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το παιδί βιώνει την απογοήτευση της ήττας από νωρίς, αλλά βλέπει επίσης ότι η ζωή δεν σταματά εκεί. Το παιχνίδι συνεχίζεται, οι φίλοι του εξακολουθούν να θέλουν να παίζουν μαζί του και οι γονείς του εξακολουθούν να το λατρεύουν.

Αν οι γονείς δυσκολεύονται να διαχειριστούν την αποτυχία, τα παιδιά μπορεί να το παρατηρήσουν και αναπαράγουν την ίδια συμπεριφορά. Παρατήρησε τις καθημερινές αναποδιές που σου τυχαίνουν και συζήτησέ τις με το παιδί σου, είτε πρόκειται για κάποια προθεσμία που έχασες είτε για κάποια συνάντηση που δεν κατάφερες να πας. Μίλησε με το παιδί για το συμβάν, καθώς και για το πώς ένιωσες.

Μερικές φορές, δεν δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν να αποτυγχάνουν και αυτό μπορεί να δράσει ανασταλτικά για την πρόοδό τους. Δίδαξε στο παιδί πώς να πορεύεται μόνο του και βρες φράσεις-κλειδιά που θα το βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις: "Προσπαθώ και αυτό αρκεί", "Θα το τολμήσω, θα το προσπαθήσω και μπορεί και να νικήσω".

Ένας τρόπος να αποβάλεις την πίεση της νίκης ή της ήττας είναι να ανταμείβεις την προσπάθεια αντί για το αποτέλεσμα. Έτσι, το παιδί μαθαίνει ότι αυτό που αξίζει τον έπαινο και την ανταμοιβή είναι η προσπάθεια, όχι απαραίτητα η νίκη.