Δημιούργησε νέες συνήθειες μέσα από τη μέθοδο των μικρών συνηθειών

Αν θέλεις να κάνεις μικρές θετικές αλλαγές στην καθημερινότητά σου, έχω δημιουργήσει το σύστημα Tiny Habits, το οποίο σε βοηθά να κάνεις υγιεινές αλλαγές και να τις διατηρήσεις.

Δημιούργησα αυτήν τη μέθοδο, επειδή εγώ ο ίδιος ήθελα να υιοθετήσω δεκάδες υγιεινές συνήθειες. Είμαι συμπεριφορικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και στα δέκα χρόνια της έρευνας μου πάνω σε τεχνολογικά προϊόντα έμαθα το εξής: η απλότητα αλλάζει τη συμπεριφορά.

Πέρασα μήνες εξερευνώντας τρόπους να εντάσσω συνήθειες άσκησης, διατροφής και αποκατάστασης στην καθημερινότητά μου και να τις διατηρώ. Με τον καιρό, έβλεπα τη ζωή μου να μεταμορφώνεται με τρόπους που έμοιαζαν σχεδόν αβίαστοι. Ήθελα, λοιπόν, να μάθω αν η δική μου μέθοδος θα είχε τα ίδια αποτελέσματα και σε άλλους.