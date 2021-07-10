H καλύτερη μέρα της ζωής σου

Η νέα μας ταινία με τίτλο Best Day Ever δείχνει τι συμβαίνει όταν επαναπροσδιορίζεις τα όρια του εφικτού.

Πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία για να βγεις έξω και να κινηθείς. Και όταν είσαι μέλος Nike, έχεις πρόσβαση σε ποικίλους νέους τρόπους που σε βοηθούν να ανακαλύψεις και να συνδεθείς με τον αθλητισμό. Είτε κάνεις μια προπόνηση υψηλής έντασης είτε μια εύκολη ομαδική πεζοπορία, μπορείς να αναζητήσεις τρόπους να ασκηθείς και να βρεις μια κοινότητα στην περιοχή σου τόσο ηλεκτρονικά όσο και δια ζώσης.