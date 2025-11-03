ACG Holiday 2020: Smith Rock Lookbook

Έχουμε μια διαδικασία. Πριν δημιουργήσουμε κάτι, αναζητάμε έμπνευση. Αυτήν τη σεζόν, η αναζήτηση μας οδήγησε στο Smith Rock, στο Όρεγκον. Η νέα μας συλλογή είναι εμπνευσμένη από αυτό το μέρος, αλλά φορέθηκε και εκεί. Τα παντελόνια, τα τζάκετ, οι μπλούζες και τα παπούτσια αυτής της συλλογής αντικατοπτρίζουν το Smith Rock. Η τεχνική του φροτάζ με στοιχεία της φύσης αποτέλεσε τη βάση για διάφορα σχέδια. Τα ονόματα των τζάκετ μας είναι αφιερωμένα στα μονοπάτια. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε υλικά όπως ύφασμα GORE-TEX, PrimaLoft και ανθεκτικό καουτσούκ για να αντικατοπτρίσουμε τα στοιχεία της φύσης που αντιμετωπίσαμε. Επομένως, όταν βλέπεις την ένδειξη "Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη", γνωρίζεις τι σημαίνει η διαδικασία μας.