ACG Holiday 2020: Smith Rock Lookbook

All Conditions Gear. Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη: Smith Rock.
Έχουμε μια διαδικασία. Πριν δημιουργήσουμε κάτι, αναζητάμε έμπνευση. Αυτήν τη σεζόν, η αναζήτηση μας οδήγησε στο Smith Rock, στο Όρεγκον. Η νέα μας συλλογή είναι εμπνευσμένη από αυτό το μέρος, αλλά φορέθηκε και εκεί. Τα παντελόνια, τα τζάκετ, οι μπλούζες και τα παπούτσια αυτής της συλλογής αντικατοπτρίζουν το Smith Rock. Η τεχνική του φροτάζ με στοιχεία της φύσης αποτέλεσε τη βάση για διάφορα σχέδια. Τα ονόματα των τζάκετ μας είναι αφιερωμένα στα μονοπάτια. Επίσης, χρησιμοποιήσαμε υλικά όπως ύφασμα GORE-TEX, PrimaLoft και ανθεκτικό καουτσούκ για να αντικατοπτρίσουμε τα στοιχεία της φύσης που αντιμετωπίσαμε. Επομένως, όταν βλέπεις την ένδειξη "Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και δημιουργήθηκε με γνώμονα τον πλανήτη Γη", γνωρίζεις τι σημαίνει η διαδικασία μας.
Αδιάβροχο πανωφόρι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΖΑΚΕΤ ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, παντελόνι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ACG SMITH SUMMIT, κάλτσες: ΚΑΛΤΣΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ACG KELLY RIDGE, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αδιάβροχο πανωφόρι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΛΙΣ ΦΟΥΤΕΡ ACG WOLF TREE POLARTEC, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Βάση ένδυσης: ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ACG GIFT SHOP L GIF T, παντελόνι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, κάλτσες: ΚΑΛΤΣΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ACG KELLY RIDGE, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Καπέλο jockey: ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ACG, αδιάβροχο πανωφόρι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αξεσουάρ: ΚΑΣΚΟΛ-ΛΑΙΜΟΣ ACG ULTRAROCK, βάσεις ένδυσης: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ACG EARTH, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ ACG ULTRAROCK, παντελόνι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ACG SMITH SUMMIT, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αδιάβροχο πανωφόρι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΒΡΟΧΗ ACG TUFF NUGGETS, βάση ένδυσης: ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ACG MOTHER HUGGER, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Καπέλο jockey: ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ACG TAILWIND SSNL, αξεσουάρ: ΚΑΣΚΟΛ-ΛΑΙΜΟΣ ACG ULTRAROCK, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, παντελόνι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, κάλτσες: ΚΑΛΤΣΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ACG KELLY RIDGE, παπούτσι: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Καπέλο jockey: ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ACG, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΛΙΣ ΦΟΥΤΕΡ ACG WOLF TREE POLARTEC, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΛΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACG WOLF TREE POLARTEC, παπούτσι: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Αδιάβροχο πανωφόρι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ACG 4TH HORSEMAN, βάση ένδυσης: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ACG EARTH, παντελόνια: ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ACG SMITH SUMMIT, ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αξεσουάρ: ΚΑΣΚΟΛ-ΛΑΙΜΟΣ ACG ULTRAROCK, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ACG EARTH, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ACG SMITH SUMMIT, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Καπέλο jockey: ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ACG, αδιάβροχο πανωφόρι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αδιάβροχο πανωφόρι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ACG 4TH HORSEMAN, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ CREW ACG WOLF TREE POLARTEC, παντελόνι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΛΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACG WOLF TREE POLARTEC, αξεσουάρ: ACG KARST SMIT, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αδιάβροχο πανωφόρι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΖΑΚΕΤ ACG MISERY RIDGE GORE-TEX, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK, παντελόνι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ACG SMITH SUMMIT, κάλτσες: ΚΑΛΤΣΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ACG KELLY RIDGE, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αξεσουάρ: ΚΑΣΚΟΛ-ΛΑΙΜΟΣ ACG ULTRAROCK, βάση ένδυσης: ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ACG GIFT SHOP, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ACG SMITH SUMMIT, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Αξεσουάρ: ΚΑΣΚΟΛ-ΛΑΙΜΟΣ ACG ULTRAROCK, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΛΙΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK, παντελόνι: ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΛΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK, παπούτσι: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Αξεσουάρ: ΚΑΣΚΟΛ-ΛΑΙΜΟΣ ACG ULTRAROCK, ζεστό ενδιάμεσο ρούχο: ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΛΙΣ CREW ACG, παντελόνια: ΑΝΔΡΙΚΟ ΦΛΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACG WOLF TREE POLARTEC, ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO ACG SMITH SUMMIT, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Βάση ένδυσης: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ ACG ULTRAROCK, παντελόνι: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ACG, παπούτσι: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX