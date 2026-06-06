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Air Jordan 85 Men's T-Shirt - Old Royal

Air Jordan 85

Men's T-Shirt

£32.99
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Available for click and collect at checkout

Crafted from comfy cotton, this classic tee has a soft feel that's ideal for everyday wear.


  • Colour Shown: Old Royal
  • Style: IF3910-417

Air Jordan 85

£32.99

Crafted from comfy cotton, this classic tee has a soft feel that's ideal for everyday wear.

Product Details

  • 100% cotton
  • Machine wash
  • Imported
  • Colour Shown: Old Royal
  • Style: IF3910-417

Size & Fit

Delivery & Returns

Standard delivery costs £4.50 for non-Nike Members under £99 and Nike Members under £50.

Free store pick-up and free 30‑day returns. Some exclusions apply.

Reviews (1)

4 stars

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

Air Jordan 85 Men's T-Shirt

Air Jordan 85

£32.99

Complete the look