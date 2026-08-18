Chaussures et baskets avec 20 % de matières recyclées minimum

Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Chaussure pour homme
Matériaux recyclés
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Nike Phantom 6 Low Elite
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Nike V5 RNR Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Chaussure pour homme
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Nike Court Vision Low Next Nature Chaussure pour femme
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Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Chaussure pour homme
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Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Chaussure de foot basse pour surface synthétique pour ado
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Nike Revolution 8
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Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Chaussure pour femme
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Nike Jr. Tiempo Maestro Flex Chaussure de foot montante pour surface synthétique pour enfant
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Nike Promina
Nike Promina Chaussure de marche pour homme
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
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Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Chaussure de foot montante à crampons pour terrain gras
Matériaux recyclés
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Chaussure de foot montante à crampons pour terrain gras
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Nike Phantom 6 Low Pro
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Matériaux recyclés
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Nike Phantom 6 Low Pro
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Nike Winflo 12
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Nike Phantom 6 High Elite
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure de sport en salle pour ado
Matériaux recyclés
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Chaussure de sport en salle pour ado
54,99 €

Chaussures et baskets durables avec au moins 20 % de matières recyclées : un grand pas vers le zéro déchet

Nous attachons une grande importance à ce que nous mettons dans nos produits, pour que tu puisses les porter fièrement. En optant pour des chaussures faites en plastique, cuir et tissu recyclés, tu contribues à la réduction des déchets et des émissions. Chez Nike, les designers et ingénieurs innovants s'attachent à trouver de nouveaux moyens de réutiliser les déchets industriels pour fabriquer nos baskets recyclées. Le résultat ? Offrir la même qualité et la même performance, tout en ayant un impact réduit sur l'environnement.


Le zéro déchet commence par les matières


Des tiges tissées respirantes à la mousse réactive sous le pied, les matières représentent plus de 70 % de l'empreinte d'une basket. Nos chaussures durables sont conçues de manière responsable et utilisent des matières recyclées issues des déchets de consommation ou de production, comme les chaussures après utilisation de notre programme Reuse-A-Shoe lancé en 1992, les chaussures usagées sont ainsi transformées en matières Nike Grind. Des semelles en caoutchouc à l'amorti en mousse, en passant par les tiges en tissu ou en cuir, tout est trié et broyé en granulés. Ces derniers servent ensuite à réaliser des tissages haute performance ainsi que des pistes d'athlétisme et des terrains de sport. Nous changeons la donne, dès le départ.


Une approche zéro-compromis


En inventant des matières plus efficaces et en réutilisant les plastiques, fils et tissus existants, nous faisons de belles avancées vers la poursuite de la réduction des émissions. Notre objectif est de produire des baskets et des vêtements durables intégrant le plus de matières recyclées possible. Le tout sans faire de compromis sur la performance, la résistance ou le style. Pour cela, il faut repenser la manière dont nous développons nos produits. Ils sont conçus pour être plus solides et, une fois le moment venu, pour que les matières puissent connaître une nouvelle vie ailleurs.


Nike Air : léger pour les pieds et pour les déchets


À la recherche de chaussures en matières durables ? Nos Nike Air Max sont un bon début. Depuis 2008, toutes les semelles Nike Air provenant des sites Air Manufacturing Innovation de Nike aux États-Unis sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels recyclés. Et depuis 2020, tous les sites Air MI sont alimentés en intégralité par de l'énergie éolienne renouvelable. Nous réutilisons plus de 90 % des déchets des matières utilisées dans nos semelles Air pour la production de nos systèmes d'amorti innovants.


Tissus haute performance et durables


Les chaussures en matières recyclées pour le running Nike Flyknit vont au-delà de ce que tu imagines. En effet, Nike Flyknit utilise un processus de tissage haute précision plutôt que la méthode de fabrication traditionnelle des chaussures qui est à base de découpes et de coutures. Ce procédé réduit de 60 % les déchets par rapport aux méthodes traditionnelles. En moyenne, chaque tige en Flyknit contient 6 à 7 bouteilles en plastique recyclées. Autre exemple, Nike Flyleather fait avec au moins 50 % de fibres de cuir recyclées. Elles sont mélangées à des fibres synthétiques au cours d'un processus avec alimentation hydraulique. On dirait du cuir naturel, mais l'impact sur le climat est bien moindre.


Et ce n'est pas fini


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des chaussures recyclées portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.