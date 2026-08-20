Visière Dri-FIT Nike Ace

image 1 sur 6
Matériaux recyclés
Nike Ace
Visière Dri-FIT
19,99 €
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Cette visière souple est confectionnée dans un tissu anti-transpirant extensible pour une fraîcheur optimale par temps chaud sur le terrain et sur le parcours.
- Couleur affichée : Blanc/Anthracite/Noir
- Article : HJ3689-100
Nike Ace
19,99 €
Cette visière souple est confectionnée dans un tissu anti-transpirant extensible pour une fraîcheur optimale par temps chaud sur le terrain et sur le parcours.
Avantages
- Visières Ace de faible profondeur apportant de l'ombre quand tu en as besoin.
- Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Tissu à base de polyester 4-way stretch, léger et respirant.
- Fermeture à scratch qui s'ajuste facilement pour une tenue parfaite.
Détails du produit
- Coupe destructurée
- Bandeau
- Corps : 91 % polyester / 9 % élasthanne. Bandeau : 91 % polyester / 9 % élasthanne.
- Ne pas laver en machine
- Importé
- Couleur affichée : Blanc/Anthracite/Noir
- Article : HJ3689-100
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
Aucun avis
Nike Ace
19,99 €