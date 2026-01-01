Nike ACG « Lunar Lake »

349,99 €

Entièrement équipée et conçue pour les aventures par temps froid, cette doudoune ACG intègre une isolation Primaloft® pour te tenir bien chaud. Quand les températures remontent, la veste se replie dans son propre sac à cordon de serrage pour la transporter en toute facilité.

Combats le froid

La technologie Nike Therma-FIT ADV intègre un tissu thermorégulateur et des innovations de pointe pour te maintenir au chaud par temps froid. On a utilisé l'isolation PrimaLoft® pour sa chaleur, sa légèreté et sa fiabilité. Cette matière est composée de minuscules fibres qui créent des poches d'air pour créer une isolation efficace, retenir la chaleur et évacuer l'humidité.

Conçue pour l'extérieur

Cette veste ample est facile à superposer. Ensemble, la capuche et le snood assurent une protection supplémentaire autour de la tête et du visage. Le cordon élastique à la taille te permet de la porter comme tu veux.

Pliable et confortable

Cette doudoune se replie dans un sac de rangement intérieur en mesh et peut servir d'oreiller pour camper.