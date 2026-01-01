Veste sans manches fonctionnelle Nike ACG pour ado

Matériaux recyclés
Nike ACG
Veste sans manches fonctionnelle pour ado
Prépare-toi à l'aventure ! Laisse la boussole sur ta tirette de zip t'indiquer la voie à suivre. Ramasse des cailloux et range-les dans l'une de tes nombreuses poches et emporte une réserve d'eau dans la grande poche arrière. Lorsque tu as fini de porter cette veste sans manches, elle se replie dans sa propre poche pour un rangement facile. Alors, qu'attends-tu ? Pars à l'aventure !
- Couleur affichée : Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Article : IF8294-097
Nike ACG
Prépare-toi à l'aventure ! Laisse la boussole sur ta tirette de zip t'indiquer la voie à suivre. Ramasse des cailloux et range-les dans l'une de tes nombreuses poches et emporte une réserve d'eau dans la grande poche arrière. Lorsque tu as fini de porter cette veste sans manches, elle se replie dans sa propre poche pour un rangement facile. Alors, qu'attends-tu ? Pars à l'aventure !
Ouvre la voie
Ce zip à double sens a quelque chose de vraiment spécial : la boussole sur la tirette de zip supérieure t'aide à trouver le nord.
Modèle repliable
Tu souhaites retirer une épaisseur ? Cette veste sans manches se replie entièrement dans sa propre poche pour un rangement facile. Une fois repliée, la boucle et le passant te permettent de l'accrocher à ton sac pour garder les mains libres.
Détails du produit
- Fermeture à scratch sur la poche
- Poche à zip
- Logos Swoosh et ACG brodés
- Corps : 100 % nylon. Mesh : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Grey Fog/College Grey/College Grey/Summit White
- Article : IF8294-097
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 155 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 150 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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