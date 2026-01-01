 
image 1 sur 8
Veste réversible Nike ACG pour pré-ado - Noir

Nike ACG

Veste réversible pour pré-ado

149,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Profite du plein air avec cette veste à capuche. Sa coupe ample est garnie de faux duvet pour plus de chaleur et de confort. Elle est dotée d'une fermeture à zip et de poches zippées pour ranger de petits objets essentiels, comme de l'argent, des clés ou un téléphone. Et en plus, le design réversible te permet d'avoir deux vestes en une.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ7619-010

Nike ACG

149,99 €

Profite du plein air avec cette veste à capuche. Sa coupe ample est garnie de faux duvet pour plus de chaleur et de confort. Elle est dotée d'une fermeture à zip et de poches zippées pour ranger de petits objets essentiels, comme de l'argent, des clés ou un téléphone. Et en plus, le design réversible te permet d'avoir deux vestes en une.

Détails du produit

  • Veste doublée
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IZ7619-010

Taille et coupe

    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 150 cm
    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 152 cm
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike ACG.

    Veste réversible Nike ACG pour pré-ado

    Nike ACG

    149,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look