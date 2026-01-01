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Veste de survêtement Air Jordan pour homme - Off Noir

Matériaux recyclés

Air Jordan

Veste de survêtement pour Homme

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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées

Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.


  • Couleur affichée : Off Noir
  • Article : HV0081-045

Air Jordan

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Le style classique du survêtement rencontre l'héritage de Jordan. Cette veste offre un confort léger dans une silhouette facile à superposer. Les détails subtils représentent l'héritage du Jumpman.

Détails du produit

  • Importé
  • Tissu corps face : 100 % nylon ; tissu corps envers : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Couleur affichée : Off Noir
  • Article : HV0081-045

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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