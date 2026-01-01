Veste de ski Nike ACG « Mystery Lights »

Matériaux recyclés
Nike ACG « Mystery Lights »
Veste de ski
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Cette veste est conçue pour te protéger du vent et de la pluie. Elle est fabriquée dans un tissu GORE-TEX et intègre la technologie Nike Storm-FIT ADV. Le design à trois épaisseurs est composé d'une membrane imperméable intercalée entre un tissu extérieur résistant et une doublure intérieure.
- Couleur affichée : Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Article : HV1131-353
Nike ACG « Mystery Lights »
Cette veste est conçue pour te protéger du vent et de la pluie. Elle est fabriquée dans un tissu GORE-TEX et intègre la technologie Nike Storm-FIT ADV. Le design à trois épaisseurs est composé d'une membrane imperméable intercalée entre un tissu extérieur résistant et une doublure intérieure.
Inspiration céleste
Le parc national de Big Bend est une vaste zone du désert de Chihuahua, dans l'ouest du Texas. Là-bas, le ciel est l'un des plus sombres du pays. Mais parfois, l'obscurité révèle les lumières de Marfa, des orbes fantomatiques qui brillent au-dessus du désert. Ces lumières ont servi d'inspiration pour le nom de la collection.
Protection avancée
Le tissu GORE-TEX imperméable te garde au sec pour te concentrer sur ton aventure. La technologie Nike Storm-FIT ADV intègre un tissu imperméable et coupe-vent, ainsi que des innovations de pointe. Un confort total, même dans les conditions les plus extrêmes. Le zip imperméable à double sens te protège encore mieux des intempéries.
Idéale pour les sports d'hiver
La jupe pare-neige intégrée et les poignets allongés avec fermeture à scratch réglable empêchent la neige de s'infiltrer. Les zips s'étendent des aisselles jusqu'à la taille pour améliorer l'aération et te permettre d'accéder aux poches du vêtement première couche. La poche à zip sur la manche est parfaite pour ranger ton forfait et passer les portiques sans te casser la tête.
Adaptée aux activités en plein air
La coupe oversize est très ample au niveau du corps pour bouger librement et superposer la veste au-dessus d'autres vêtements. Le cordon élastique avec stoppeur à la taille permet d'ajuster la tenue à la perfection. Le stoppeur à l'arrière de la capuche est compatible avec ton casque.
Plus d'avantages
- Elle est conçue pour se clipser sur les salopettes « Mystery Lights ».
- Les poches zippées sont doublées en tricot pour te protéger du froid.
Détails du produit
- Écusson narratif « Mystery Lights » à l'intérieur
- Triple mousqueton ACG
- Poche invisible à l'intérieur
- Capuche avec visière
- Passant de suspension
- Corps : 100 % polyester. Doublure : 100 % polyester. Doublure des empiècements : 85 % polyester / 15 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Article : HV1131-353
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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