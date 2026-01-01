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Veste de pluie de foot à capuche Nike Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro pour ado - Bright Blue/Noir/Midwest Gold

Matériaux recyclés

Chelsea FC Academy Pro

Veste imperméable de football à capuche Nike Storm-FIT pour ado

84,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. Cette veste de pluie du Chelsea FC à la coupe standard intègre la technologie Storm-FIT. De quoi rester au sec et à l'aise toute la saison.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Noir/Midwest Gold
  • Article : II1790-452

Chelsea FC Academy Pro

84,99 €

Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. Cette veste de pluie du Chelsea FC à la coupe standard intègre la technologie Storm-FIT. De quoi rester au sec et à l'aise toute la saison.

Détails du produit

  • Poignets élastiques
  • Poches
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Blue/Noir/Midwest Gold
  • Article : II1790-452

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 142 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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    Veste de pluie de foot à capuche Nike Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro pour ado

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