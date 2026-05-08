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T-shirt Nike NBA Chicago Bulls Essential pour homme - University Red

Chicago Bulls Essential

T-shirt Nike NBA pour homme

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Les jours de match, la tension est déjà à son comble. Alors, autant éviter de se prendre la tête pour choisir sa tenue. Simplifie-toi la vie avec ce t-shirt classique des Bulls de Chicago. Il t'accompagnera toute la saison.


  • Couleur affichée : University Red
  • Article : FJ0231-657

Chicago Bulls Essential

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Les jours de match, la tension est déjà à son comble. Alors, autant éviter de se prendre la tête pour choisir sa tenue. Simplifie-toi la vie avec ce t-shirt classique des Bulls de Chicago. Il t'accompagnera toute la saison.

Détails du produit

  • 50-100 % coton / 0-50 % polyester
  • Les pourcentages de la composition peuvent varier. Consulte l'étiquette pour connaître la composition réelle.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : University Red
  • Article : FJ0231-657

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Avis (23)

4.4 étoiles

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Super koszulka

    RafałT737750965

    Zdjęcie troszkę nie oddaje koloru, bo ma identyczny jak bluza .. jakość wykonania i materiał na najwyższym poziomie

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

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