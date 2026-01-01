T-shirt Nike Football Atlético Madrid pour femme

Atlético Madrid
T-shirt Nike Football pour femme
Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.
- Couleur affichée : Obsidian
- Article : IQ5056-451
Atlético Madrid
Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.
Détails du produit
- Motifs imprimés
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian
- Article : IQ5056-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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