T-shirt Nike Club Rules

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Nike Club Rules
T-shirt
49,99 €
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Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.
- Couleur affichée : Noir/Obsidian
- Article : IR6999-010
Nike Club Rules
49,99 €
Le coton épais donne à ce t-shirt Club Rules un drapé rigide et une sensation de structure. Il affiche une coupe ample au niveau du corps.
Détails du produit
- Logo NikeCourt
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Obsidian
- Article : IR6999-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 2XL et mesure 191 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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