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T-shirt Dri-FIT ACG pour homme - Summit White

Matériaux recyclés

ACG

T-shirt Dri-FIT pour homme

54,99 €
Summit White
Dark Smoke Grey
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Retrait gratuit
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Avec ce t-shirt, fais partie du All Conditions Racing Department. Résistant et anti-transpirant, il est conçu pour le plein air. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.


  • Couleur affichée : Summit White
  • Article : IR6987-100

ACG

54,99 €

Avec ce t-shirt, fais partie du All Conditions Racing Department. Résistant et anti-transpirant, il est conçu pour le plein air. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.

Détails du produit

  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Summit White
  • Article : IR6987-100

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

3 étoiles

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

T-shirt Dri-FIT ACG pour homme

ACG

54,99 €
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