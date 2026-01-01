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T-shirt boxy Nike NBA Chicago Bulls Courtside pour homme - Noir

Chicago Bulls Courtside

T-shirt boxy Nike NBA pour homme

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En bon fan, montre ton amour pour les Bulls dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV6795-010

Chicago Bulls Courtside

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En bon fan, montre ton amour pour les Bulls dans tous leurs moments, les bons comme les moins bons, en portant ce t-shirt boxy.

Avantages

Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.

Détails du produit

  • Coupe ample
  • Col côtelé
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV6795-010

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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