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T-shirt Air Jordan 85 pour homme - Old Royal

Air Jordan 85

T-shirt pour homme

34,99 €
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Ce t-shirt en coton confortable offre une sensation de douceur idéale au quotidien.


  • Couleur affichée : Old Royal
  • Article : IF3910-417

Air Jordan 85

34,99 €

Ce t-shirt en coton confortable offre une sensation de douceur idéale au quotidien.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Old Royal
  • Article : IF3910-417

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Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (3)

4.3 étoiles

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

T-shirt Air Jordan 85 pour homme

Air Jordan 85

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