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T-shirt ACG pour femme - Noir

ACG

T-shirt pour femme

54,99 €
Noir
Light Orewood Brown
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Conçu pour le plein air, ce t-shirt est équipé d'une technologie anti-transpirante pour une meilleure respirabilité. Le tissu épais est résistant et la coupe ample crée un look drapé.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1577-010

ACG

54,99 €

Conçu pour le plein air, ce t-shirt est équipé d'une technologie anti-transpirante pour une meilleure respirabilité. Le tissu épais est résistant et la coupe ample crée un look drapé.

Détails du produit

  • Étiquette ACG cousue
  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1577-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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