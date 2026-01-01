Sweat à col ras-du-cou en tissu en molleton Nike Club Rules pour homme

Nike Club Rules
Sweat à col ras-du-cou en molleton pour homme
L'unique règle du Nike Club : ne pas respecter les règles. On s'est approprié l'esprit incomparable du country club pour créer ce sweat à col rond en tissu en molleton. Les boucles douces à l'extérieur, associées à des finitions côtelées, créent un look usé. Et le maintien ? Oublie la coupe ajustée : elle est ample et confortable.
- Couleur affichée : Sail/Noir
- Article : IR0981-133
Nike Club Rules
L'unique règle du Nike Club : ne pas respecter les règles. On s'est approprié l'esprit incomparable du country club pour créer ce sweat à col rond en tissu en molleton. Les boucles douces à l'extérieur, associées à des finitions côtelées, créent un look usé. Et le maintien ? Oublie la coupe ajustée : elle est ample et confortable.
Avantages
- Les lettres en patch cousues dans le dos affirment ton style.
- Conçu pour donner l'impression d'être à l'envers, le tissu en molleton est lisse à l'intérieur avec des boucles douces à l'extérieur.
- Cordon élastique réglable au niveau de l'ourlet pour un ajustement personnalisé.
- ajouter un empiècement
Détails du produit
- Logo NikeCourt
- Poche kangourou
- Poignets côtelés
- Corps : 88 % coton / 12 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne. Doublure de la capuche : 88 % coton/12 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Sail/Noir
- Article : IR0981-133
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 183 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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