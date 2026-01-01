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Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT ACG Tuff Fleece pour homme - Safety Orange/Blanc

Matériaux recyclés

ACG Tuff Fleece

Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT pour homme

114,99 €
Safety Orange/Blanc
Summit White/Noir
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Retrait gratuit
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Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.


  • Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
  • Article : IU8162-819

ACG Tuff Fleece

114,99 €

Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton non brossé, ce sweat est doux et structuré. Nous avons intégré la technologie Dri-FIT pour évacuer la transpiration et offrir une chaleur respirante.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • La coupe ample au niveau des épaules et du corps te permet de superposer facilement le vêtement à une première couche.

Détails du produit

  • 75 % coton / 25 % polyester
  • Poignets, col et ourlet côtelés
  • Passant de suspension
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Safety Orange/Blanc
  • Article : IU8162-819

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Sweat à col ras-du-cou Dri-FIT ACG Tuff Fleece pour homme

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