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Sweat à col ras-du-cou ACG « Tuff Fleece » pour femme - Dark Smoke Grey/Blanc

Matériaux recyclés

ACG "Tuff Fleece"

Sweat à col ras-du-cou pour femme

114,99 €
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Retrait gratuit
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Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton épais, ce sweat-shirt est doux et structuré. Nous avons ajouté la technologie Dri-FIT pour les jours où tu as besoin d'une épaisseur de chaleur respirante.


  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Blanc
  • Article : IU8168-070

ACG "Tuff Fleece"

114,99 €

Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton épais, ce sweat-shirt est doux et structuré. Nous avons ajouté la technologie Dri-FIT pour les jours où tu as besoin d'une épaisseur de chaleur respirante.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • La coupe ample au niveau des épaules et du corps te permet de superposer facilement le vêtement à une première couche.

Détails du produit

  • 75 % coton / 25 % polyester
  • Col, poignets et ourlet côtelés
  • Passant de suspension
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Blanc
  • Article : IU8168-070

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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