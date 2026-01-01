Sweat à capuche Nike NBA Brooklyn Nets Club pour homme

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Brooklyn Nets Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
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Retrait gratuit
La douceur du Fleece + la passion des Nets. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : HM9869-010
Brooklyn Nets Club
74,99 €
La douceur du Fleece + la passion des Nets. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.
Détails du produit
- Corps / doublure de la capuche : 79 % coton / 21 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : HM9869-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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