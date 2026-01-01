Sweat à capuche Nike Football Angleterre Club pour ado (garçon)

Angleterre Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IB7846-410
Angleterre Club
Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir l'Angleterre. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.
Détails du produit
- Poche avant
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
- Article : IB7846-410
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 155 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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