Sweat à capuche Nike Club Croatie 2026 pour homme

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Croatie 2026
Sweat à capuche Nike Club pour Homme
69,99 €
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Retrait gratuit
Confectionné dans un tissu Fleece doux et confortable, le sweat à capuche Fleece est un incontournable qui te confère un style classique.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc/University Red
- Article : IO8649-451
Croatie 2026
69,99 €
Confectionné dans un tissu Fleece doux et confortable, le sweat à capuche Fleece est un incontournable qui te confère un style classique.
Détails du produit
- 80-82 % coton / 18-20 % polyester.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc/University Red
- Article : IO8649-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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