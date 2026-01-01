Sweat à capuche Nike Club British & Irish Lions pour ado

British & Irish Lions

49,99 €

Montre ton amour pour les British & Irish Lions avec ce sweat à capuche classique Nike Club. Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.

Avantages Sweat à capuche en coton offrant un confort en toute saison.