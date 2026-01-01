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Sweat à capuche Nike Club British & Irish Lions pour ado - Obsidian/Blanc

British & Irish Lions

Sweat à capuche Nike Club pour ado

49,99 €

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Montre ton amour pour les British & Irish Lions avec ce sweat à capuche classique Nike Club. Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.


  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IW8568-451

British & Irish Lions

49,99 €

Montre ton amour pour les British & Irish Lions avec ce sweat à capuche classique Nike Club. Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.

Avantages

Sweat à capuche en coton offrant un confort en toute saison.

Détails du produit

  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian/Blanc
  • Article : IW8568-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 142 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

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    Sweat à capuche Nike Club British & Irish Lions pour ado

    British & Irish Lions

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