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Sweat à capuche Nike Air pour ado - Noir/Blanc/Blanc

Nike Air

Sweat à capuche pour ado

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Enfile ce sweat à capuche en Fleece léger quand tu veux avoir un peu plus chaud. Il est lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur pour un confort total. Des détails spéciaux comme un logo brodé sur la poitrine et un passepoil contrasté rehaussent ton look.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : II7350-010

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Enfile ce sweat à capuche en Fleece léger quand tu veux avoir un peu plus chaud. Il est lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur pour un confort total. Des détails spéciaux comme un logo brodé sur la poitrine et un passepoil contrasté rehaussent ton look.

Avantages

  • Son Fleece brossé d'épaisseur moyenne est ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.
  • La coupe plus ample au niveau des manches et du corps améliore la liberté de mouvement. Parfait pour tes futures aventures.

Détails du produit

  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Logo Nike Air brodé (poitrine)
  • Écusson Nike Air en silicone
  • Poche kangourou
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : II7350-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 137 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Sweat à capuche Nike Air pour ado

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