Sweat à capuche et zip Nike Club British & Irish Lions pour homme

British & Irish Lions
Sweat à capuche et zip Nike Club pour homme
Le sweat à capuche à zip Nike Club, porté hors du terrain par tes joueurs préférés des British & Irish Lions, associe un tissu doux à un style urbain simple et suffisamment polyvalent pour être utilisé au quotidien. Équipé d'un zip intégral remontant jusqu’au menton, il offre l'épaisseur supplémentaire qu'il te faut lorsque les températures chutent.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IW8570-451
British & Irish Lions
Le sweat à capuche à zip Nike Club, porté hors du terrain par tes joueurs préférés des British & Irish Lions, associe un tissu doux à un style urbain simple et suffisamment polyvalent pour être utilisé au quotidien. Équipé d'un zip intégral remontant jusqu’au menton, il offre l'épaisseur supplémentaire qu'il te faut lorsque les températures chutent.
Avantages
Sweat à capuche en coton offrant un confort en toute saison. Coupe standard : vêtement ample au niveau du corps et facile à superposer.
Détails du produit
- 80 % coton / 20 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IW8570-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille XL et mesure 188 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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