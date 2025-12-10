Sweat à capuche et zip en molleton Nike Club pour homme

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
Nike Club
Ce sweat à capuche et zip Nike Club offre un confort décontracté dans un look classique. Tissu en molleton d’épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l’intérieur) pour plus de structure, respirabilité et douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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4 étoiles
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
A bit oversized
JorgeRua74
Um pouco oversized
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Nike Club