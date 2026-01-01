Sweat à capuche en polaire Jordan Sport Crossover pour homme

Matériaux recyclés
Jordan Sport Crossover
Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme
Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Pour t'entraîner ou pour sortir en équipe, ce sweat à capuche est parfait en toutes circonstances. Lisse à l'extérieur avec de petites boucles non brossées à l'intérieur, ce sweat en molleton intègre notre technologie anti-transpiration pour te garder au frais quoi que tu fasses.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- Corps : 70 % coton, 30 % polyester ; côtes : 97 % coton, 3 % élasthanne ; doublure de la capuche : 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IM7764-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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