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Sweat à capuche en molleton Nike Club pour homme - Noir/Noir/Phantom

Nike Club

Sweat à capuche en molleton pour Homme

74,99 €
Noir/Noir/Phantom
Fir/Fir/Phantom

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Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Avec son tissu en molleton et sa coupe ample, ce sweat à capuche mise tout sur le confort.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Phantom
  • Article : IQ6266-010

Nike Club

74,99 €

Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Avec son tissu en molleton et sa coupe ample, ce sweat à capuche mise tout sur le confort.

Avantages

  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
  • Sa coupe standard casual, plus ajustée au niveau du corps, permet de le superposer facilement.

Détails du produit

  • Écusson Club brodé sur la poitrine
  • Logo Nike Futura brodé sur la manche
  • Capuche avec cordon de serrage
  • Poche kangourou
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Phantom
  • Article : IQ6266-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 180 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Sweat à capuche en molleton Nike Club pour homme

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