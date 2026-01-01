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Sweat à capuche en Fleece Nike Football Chelsea FC City Side pour ado - Noir/Bright Blue

Chelsea FC City Side

Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado

59,99 €
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Ce sweat à capuche du Chelsea FC est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.


  • Couleur affichée : Noir/Bright Blue
  • Article : IQ6790-010

Chelsea FC City Side

59,99 €

Ce sweat à capuche du Chelsea FC est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur. Sa coupe standard est décontractée au niveau du corps.

Détails du produit

  • Capuche avec cordon de serrage
  • Poche kangourou séparée
  • Ourlet et poignets côtelés
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Bright Blue
  • Article : IQ6790-010

Taille et coupe

    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 147 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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