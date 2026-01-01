triangle, start, resume, beginVideo
 
image 1 sur 6
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football Paris Saint-Germain City Side pour homme - College Navy/Blanc

Paris Saint-Germain City Side

Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme

89,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Inspiré par le terrain. Conçu pour le quotidien. Ce sweat à capuche Paris Saint-Germain est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.


  • Couleur affichée : College Navy/Blanc
  • Article : IO3455-419

Paris Saint-Germain City Side

89,99 €

Inspiré par le terrain. Conçu pour le quotidien. Ce sweat à capuche Paris Saint-Germain est conçu en Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.

Détails du produit

  • Capuche avec cordon de serrage
  • Poche kangourou séparée
  • Ourlet et poignets côtelés
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Empiècements : 100 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : College Navy/Blanc
  • Article : IO3455-419

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 191 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Paris Saint-Germain City Side.

    Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football Paris Saint-Germain City Side pour homme

    Paris Saint-Germain City Side

    89,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look