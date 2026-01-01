Sweat à capuche de running à zip en tissu Fleece Nike pour homme

Nike
Sweat à capuche de running à zip en tissu Fleece pour homme
Reste concentré (même quand la transpiration sèche). Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne de ce sweat à capuche est extrêmement doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, pour t'offrir un confort optimal après ta course avec sa coupe très ample.
- Couleur affichée : Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Article : IU3945-063
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Reste concentré (même quand la transpiration sèche). Le tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne de ce sweat à capuche est extrêmement doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, pour t'offrir un confort optimal après ta course avec sa coupe très ample.
Avantages
- Coupe oversize, bien ample au niveau du corps.
- Capuche double épaisseur pour un peu plus de confort et de structure.
Détails du produit
- Motifs à l'avant et à l'arrière
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Article : IU3945-063
Taille et coupe
- Coupe oversize : surdimensionnée et ample
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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