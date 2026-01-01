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Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT Nike pour femme - Noir/Blanc

Nike

Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme

74,99 €
Noir/Blanc
Pink Smoke/Blanc
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Tu veux tirer quelques paniers à l'extérieur ? Ce sweat à capuche en peluche est doux et chaud, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, parfait pour une séance de basket en plein air lorsque les températures baissent.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8305-010

Nike

74,99 €

Tu veux tirer quelques paniers à l'extérieur ? Ce sweat à capuche en peluche est doux et chaud, grâce à la technologie Nike Therma-FIT, parfait pour une séance de basket en plein air lorsque les températures baissent.

Avantages

La technologie Nike Therma-FIT aide à réguler la température naturelle du corps quand il fait froid.

Détails du produit

  • Poche kangourou
  • Ouvertures côtelées
  • Swoosh brodé
  • Corps : 52 % polyester / 48 % coton. Côtes : 96 % coton / 4 % élasthanne. Doublure de la capuche : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO8305-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
    • Coupe oversize : surdimensionnée et ample
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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